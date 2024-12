AVVERSARIE ITALIA GIRONE QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026: ECCO I SETTE POSSIBILI NOMI PER L’ITALIA

Conosciamo adesso i nomi delle potenziali avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026. Dobbiamo fare un doppio ragionamento, che dipenderà dall’esito del quarto di finale di Nations League contro la Germania. In caso di vittoria, finiremo nel girone A, che è uno di quelli a quattro squadre, insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Diciamo che sarebbe un girone più che accessibile, quindi c’è un motivo in più per cercare di vincere la grande sfida contro la Germania, non solo per andare alla Final Four di Nations League, ma anche per avere in discesa (in teoria) il cammino verso i Mondiali 2026.

Se invece dovessimo perdere contro la Germania, le avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026 saranno quelle del girone I, in particolare la Norvegia che arriva dalla seconda fascia e potrebbe teoricamente essere un’insidia maggiore rispetto alla Slovacchia. Sarebbe in questo caso un gruppo a cinque squadre, nel quale oltre agli scandinavi avremmo Israele, Estonia e Moldavia. Globalmente nulla di terribile, ma dal momento che si qualifica direttamente solo la prima, potrebbe esserci qualche insidia in più. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Inizia il sorteggio che determinerà (più o meno) i nomi delle avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026. Abbiamo già spiegato la particolarità della situazione, di conseguenza adesso facciamo un tuffo nella storia e come buon auspicio citiamo l’ultimo precedente felice, cioè le qualificazioni per i Mondiali del 2014 in Brasile. L’Italia era inserita nel gruppo B della zona europea e lo vinse con 22 punti in dieci partite, frutto di sei vittorie più quattro pareggi, senza alcuna sconfitta.

Le nostre avversarie erano Danimarca, Repubblica Ceca, Bulgaria, Armenia e Malta, citate nell’ordine con cui chiusero in classifica alle nostre spalle. Fu una qualificazione tutto sommato agevole, i danesi secondi chiusero a 16 punti, quindi ben sei lunghezze alle spalle degli Azzurri, ai tempi allenati dal c.t. Cesare Prandelli, reduce dal secondo posto agli Europei 2012. Adesso però la parola deve andare all’urna, stiamo per scoprire le avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI CONTRO GLI AZZURRI?

Le avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026 saranno note oggi… più o meno: dobbiamo spiegare, ma partiamo dal fatto e cioè che alle ore 12:00 di venerdì 13 dicembre, presso Zurigo, si terrà il sorteggio per comporre i 12 gironi che formeranno il percorso europeo delle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo che, come già sappiamo, si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti, tornando dunque alla forma itinerante che per l’ultima volta aveva avuto luogo nel 2002 (Corea del Sud e Giappone). Sappiamo che saranno 6 gironi da 5 nazionali e 6 da quattro: le prime in classifica si qualificheranno direttamente, le seconde dovranno passare dai playoff.

Ecco, qui sta l’inghippo e il motivo per cui le avversarie Italia non saranno note subito: da quando esiste la Nations League, questa competizione si incrocia con le qualificazioni non solo nell’assegnare alcuni posti ai playoff, ma anche nel determinare l’ingresso nel girone di qualificazione. Essendo che l’Italia, come altre sette nazionali, dovrà giocare i quarti di Nations League, con l’accesso alla Final Four avrebbe una finestra internazionale occupata: di conseguenza, per stabilire le avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026 dovremo aspettare la fine di marzo 2025, ma ora spieghiamo nel dettaglio perché e come funzioni il sorteggio.

AVVERSARIE ITALIA: OGGI I GIRONI SARANNO DUE…

Stando alle indiscrezioni, le avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026 saranno note oggi con il sorteggio, ma solo a livello ipotetico: gli azzurri saranno infatti estratti insieme alla Germania – l’avversaria nei quarti di Nations League – in due gironi. Uno da cinque nazionali, l’altro da quattro: come già detto, la discriminante è la Final Four di Nations League perché, in caso di obiettivo centrato, l’Italia a giugno dovrebbe onorare l’impegno e dunque la Uefa le farebbe giocare due partite in meno delle qualificazioni Mondiali 2026, inserendola in un girone da quattro. Lo stesso discorso, naturalmente, vale per le altre nazionali che a marzo saranno in campo per la Nations League.

Dunque: oggi, diciamo così, le avversarie Italia nel girone qualificazioni Mondiali 2026 saranno sette: alcune di queste saranno poi “scartate” tra qualche mese, tenendo le altre. Le insidie? Ci sono, anche se forse non troppe: dalla Svizzera alla Serbia passando per la Norvegia, molto dipenderà anche dal periodo in cui affronteremo le nostre avversarie e soprattutto da quale sarà il nostro stato di forma, che dopo gli Europei è sicuramente migliorato anche se forse con qualche oscillazione di troppo, vedi sconfitta interna contro la Francia che ci è costata il primo posto nel girone.