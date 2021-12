Avversarie Italia gironi Nations league 2022/ Sorteggio, chi contro gli azzurri?

Solo poche ore e scopriremo le prossime avversarie dell’Italia per i gironi di Nations league! Oggi pomeriggio a Nyon e per la precisione alle ore 18.00 occorrerà il sorteggio per la prima fase della prossima edizione, la terza, della Nations league, manifestazione targata UEFA, che come è noto vede coinvolte le nazionali di tutto il continente: che dunque vedrà prossima protagonista anche l’Italia di Mister Mancini, fresca di medaglia di bronzo vinta solo pochi mesi fa.

Diretta sorteggio Nations League 2023/ Streaming video tv: gironi e avversarie Italia

Dopo dunque l’ottimo risultato ottenuto ancora a ottobre scorso nella finalina con il Belgio, il cammino della nostra nazionale riparte dal sorteggio per la fase gironi, la primaria della Nations league 2022-23, e dunque siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno i prossimi rivali dei nostri beniamini. Chissà che ci daranno le urne!

AVVERSARIE ITALIA GIRONI NATIONS LEAGUE 2022: AZZURRI IN LEGA A E TESTA DI SERIE

Vi è quindi grande curiosità intorno al sorteggio che questa sera ci consegnerà le avversarie del’Italia per il girone di Nations league 2022-23: pure va subito detto che delle 55 nazionali presenti nelle urne di Nyon naturalmente non tutte potranno finire nel gruppo degli azzurri. I parametri per la disputa del sorteggio sono già stati fissati: in virtù del proprio ranking UEFA (oltre che dei recentissimi risultati) l’Italia è stata naturalmente inserita nella Lega A, con le big d’Europa, raggruppamento che a sua volta è stato diviso in 4 gironi (chi vince i 4 gironi giocherà la final four e dunque anche la finale del torneo).

Sappiamo inoltre che l’Italia non potrà affrontare le altre finaliste della precedente edizione di Nations league, e dunque Belgio, Spagna e Francia, che come gli azzurri sono testa di serie: pure nelle 4 fasce previste i pericoli per i nostri beniamini sono molteplici. Nella composizione del girone dell’Italia (testa di serie), ecco che potrebbero far capolino dalla seconda fascia nazionali impegnative come Portogallo e Germania, senza scordare la Danimarca, mentre dalla terza fascia gli spauracchi maggiori rimangono Inghilterra e Svizzera, con la squadra elvetica che ci ha fatto ben usare anche nelle ultime qualificazioni ai mondiali. Dalla quarta fascia invece l’avversaria dell’Italia sarà una tra Galles, Austria, Repubblica Ceca e Scozia, con cechi forse possibile rivale più ostico, almeno sulla carta. Staremo a vedere che cosa ci dirà il sorteggio dunque: parola alle urne!



