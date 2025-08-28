Avversarie Juventus Champions League: i bianconeri affronteranno Real Madrid e Borussia Dortmund tra le big, e anche le due di Lisbona.

AVVERSARIE JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE: ECCO TUTTE LE RIVALI!

Abbiamo le ultime avversarie Juventus nel girone di Champions League: il quadro è completo. Dalla fascia delle teste di serie ci sono il Real Madrid in trasferta e il Borussia Dortmund; dalla seconda, purtroppo ancora una volta il Benfica che porta in dote almeno due ricordi negativi (e forse soprattutto la semifinale di Europa League nel 2014) ma almeno questa volta le Aquile arriveranno a Torino, lo stesso farà l’altra squadra di Lisbona che è naturalmente lo Sporting, orfano di Viktor Gyokeres (l’anno scorso era stato il Bologna ad affrontarle entrambe).

Poi ci sono due avversarie Juventus che sono assolute novità nel girone di Champions League: il Pafos contro cui si giocherà a Torino e il Bodo/Glimt, già più conosciuto, qui all’Aspmyra che specie in inverno può essere terribile. Infine ecco le trasferte di Montecarlo e Villarreal: se con il Monaco i ricordi sono decisamente positivi, lo stesso non si può dire del Villarreal che pochi anni fa, quando l’allenatore era Massimiliano Allegri, aveva incredibilmente eliminato i bianconeri agli ottavi, per poi far fuori anche il Bayern Monaco e volare fino in semifinale. Questo dunque il quadro completo delle avversarie Juventus nel girone di Champions League: non sembra un cammino impossibile, ma ce lo dirà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE, SI VA AL BERNABEU!

La prima delle avversarie Juventus nel girone unico di Champions League è il Real Madrid: i bianconeri dovranno andare al Santiago Bernabeu, per cui oltre al fatto di aver pescato i Blancos ci sarà anche il surplus di doverli affrontare in trasferta, nel loro tempio. Un Real Madrid certamente diverso rispetto a quello che con Carlo Ancelotti ha vinto la Champions League, o a quello in cui giocava ancora Cristiano Ronaldo e ha ottenuto tre titoli consecutivi alla guida di Zinedine Zidane; tuttavia un Real Madrid sempre spaventoso, sia pure nell’incertezza di vedere come se la caverà con Xabi Alonso in panchina (intanto però ha già vinto le prime due partite nella Liga).

Dunque la prima testa di serie contro cui giocherà la Juventus è il Real Madrid, mentre la seconda è il Borussia Dortmund: qui torniamo con la mente alle grandi sfide di fine anni Novanta e quelle finali di Coppa Uefa e Champions League con una vittoria per parte, oggi una rivale sicuramente più abbordabile. Ecco dunque le due avversarie Juventus come teste di serie in Champions League: contro il Borussia Dortmund i bianconeri giocheranno nel loro Allianz Stadium, impegno che quindi potrebbe portare in dote una vittoria ma il sorteggio prosegue, restano sei avversarie da definire… (agg. di Claudio Franceschini)

AVVERSARIE JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE: LE RIVALI DI JURIC NEL “CAMPIONATO”

Sarà un’avventura nella quale cercare di fare meglio rispetto al bilancio francamente deludente della scorsa spedizione europea, intanto oggi giovedì 28 agosto 2025 è il giorno del sorteggio che decreterà i nomi delle avversarie Juventus in Champions League per tutte le otto partite della “fase campionato” che ci terrà compagnia da settembre fino a gennaio 2026.

Nella scorsa stagione la Juventus la passò ma con un modesto ventesimo posto nella classifica unica finale, di conseguenza ci fu l’abbinamento con il PSV Eindhoven negli spareggi di febbraio e furono gli olandesi ad avere la meglio, una delle delusioni della Vecchia Signora targata Thiago Motta, poi con Igor Tudor si è salvato almeno il quarto posto per esserci anche quest’anno.

La formula quindi non è nuova per i tifosi bianconeri, che sanno benissimo come le avversarie Juventus in Champions League saranno due da ogni fascia di merito, compresa la seconda che è quella alla quale appartiene per coefficiente Uefa in questo momento la Juventus. Il totale fa otto, con una partita in casa e una in trasferta per ogni fascia.

L’altro paletto è che non ci potranno essere derby nazionali, motivo per cui dalle teste di serie non ci potrà essere l’Inter, ma l’elenco delle possibili avversarie Juventus è in questo caso comunque pazzesco con Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona, diciamo che fra loro ci sarà poco da “scegliere” ma solo da capire con chi saranno i big-match.

JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE, GLI SPAURACCHI DALLA SECONDA FASCIA

Discorso più raffinato nella seconda fascia: qui bisogna escludere l’Atalanta e quindi le opzioni possibili come avversarie Juventus in Champions League saranno solamente sette, ma meritano una riflessione particolare perché almeno sulla carta ci sono differenze maggiori nel valore tecnico e di conseguenza qui il sorteggio potrebbe davvero fare la differenza. Per essere chiari, le rivali da evitare sono Arsenal, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, o almeno sperando che ne esca al massimo una delle tre per non complicare troppo il potenziale cammino.

Dalla terza fascia sottolineiamo la suggestione legata all’Ajax, che naturalmente in casa bianconera ricorda la finale del 1996 che portò alla Juventus la sua seconda (ma per ora anche ultima) Champions League, ci potrebbero però essere nomi migliori come ad esempio Olympiakos e Slavia Praga, mentre la quarta fascia è imprevedibile. Come avversarie Juventus potrebbero infatti capitare nomi “esotici” e sulla carta non troppo difficili (anche se soprattutto in casa propria potrebbero giocarsi un sogno), ma anche ostacoli più complicati quali Athletic Bilbao e Newcastle.