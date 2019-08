Avversarie Juventus/ Sorteggio girone Champions League, contro chi gioca?

La Juventus attende le sue avversarie nel girone, perché tra poco si tiene il sorteggio di Champions League 2019-2020: dopo l’esordio positivo in Serie A – vittoria sul campo del Parma – i bianconeri sono pronti a riprendere le fila del discorso anche in Europa. I bianconeri sono inseriti tra le teste di serie, secondo il regolamento UEFA che prevede in prima fascia le squadre che abbiano vinto i principali campionati; in questa urna però saranno presenti anche il Liverpool, che è detentore del titolo, e il Chelsea che ha invece vinto l’Europa League. Da cui un dato importante: la Juventus eviterà le inglesi più pericolose anche se potrebbe trovarsi di fronte il Tottenham, finalista della passata edizione. Tra le principali avversarie naturalmente il Real Madrid, ma come sempre la vera discriminante per definire il grado di difficoltà del gruppo risiede nei sorteggi di terza e quarta fascia: sicuramente i bianconeri sono superiori a tutte le potenziali avversarie ma l’asticella è destinata ad alzarsi qualora si peschi una tra Bayer Leverkusen e Valencia (gli spagnoli sono già stati affrontati lo scorso anno). Ricordiamo che non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso Paese fino ai quarti di finale.

AVVERSARIE JUVENTUS SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: I PRECEDENTI

Aspettando le sue avversarie nel sorteggio dei gironi di Champions League, la Juventus riparte dalla bruciante eliminazione subita lo scorso aprile: l’Ajax sembrava essere un avversario abbordabile rispetto alle alternative, e il pareggio alla Johan Cruijff Arena (gol di Cristiano Ronaldo e risposta di David Neres) sembrava confermarlo, soprattutto perchè i bianconeri agli ottavi avevano rimontato l’Atletico Madrid con la tripletta del portoghese, dando una dimostrazione di forza non indifferente. Invece all’Allianz Stadium i campioni d’Italia erano crollati: passati in vantaggio con il solito Ronaldo, avevano incassato il beffardo pareggio di Donny Van de Beek e avevano capitolato sul colpo di testa di Matthijs De Ligt, poi acquistato in estate esattamente come era successo con Cristiano. La corsa si era dunque fermata ai quarti di finale, lo stesso livello raggiunto un anno prima; la Juventus entra in questa Champions League 2019-2020 con un digiuno che ha raggiunto i 23 anni, davvero troppi se si pensa che il club ha anche il record di finali perse. Maurizio Sarri è pronto a raccogliere la sfida: vedremo intanto contro quali squadre dovrà giocare nella fase a gironi.

