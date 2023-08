AVVERSARIE LAZIO GIRONE CHAMPIONS LEAGUE/ Tutto è pronto per il sorteggio! (oggi 31 agosto 2023)

AVVERSARIE LAZIO GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Le avversarie della Lazio nel girone di Champions League stanno per essere rivelate dal sorteggio. Va ricordato che l’anno scorso i biancocelesti hanno giocato in due competizioni: hanno infatti iniziato il loro percorso europeo in Europa League, ma qui non sono riusciti a superare un girone composto da Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz e così si sono dovuti accontentare del terzo posto, retrocedendo in Conference League. Hanno superato il playoff, ma poi sono incappati nell’Az Alkmaar: gli olandesi hanno vinto in rimonta all’Olimpico e hanno replicato in casa.

Un doppio 1-2 che ha eliminato la Lazio di Maurizio Sarri: anche l’allenatore toscano ha bisogno di salire di colpi in Europa, dove raramente è riuscito a portare a casa buoni risultati. La Lazio come detto parte in terza fascia e questo potrebbe essere un problema, ma intanto c’è l’entusiasmo per essere tornati nella principale competizione Uefa e l’ingrediente segreto può essere questo. Ora mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il sorteggio al Grimaldi Forum, perché tra poco conosceremo davvero le avversarie della Lazio nel girone di Champions League! (agg. di Claudio Franceschini)

IL SORTEGGIO

Quali saranno le avversarie della Lazio nel girone di Champions League? Stiamo per scoprirlo: appuntamento a Montecarlo dalle ore 18:00 di giovedì 31 agosto, e gradito ritorno della squadra biancoceleste nella massima competizione europea. La Lazio, al secondo anno di Maurizio Sarri come allenatore, è tornata a classificarsi seconda in Serie A (sia pure lontanissima dal Napoli campione d’Italia) e dunque ha guadagnato il diritto a giocare questa competizione, in cui ha chiaramente dei precedenti che però in epoca recente non sono mai andati troppo bene.

Per di più quest’anno la Lazio entra nel girone di Champions League con parecchi punti di domanda: Sarri è ancora in panchina, ma i biancocelesti hanno perso le prime due partite di campionato facendosi rimontare dal Lecce e cadendo in casa contro il Genoa. La squadra è pressochè quella della stagione scorsa, ma ritrovare quegli stimoli non sarà immediato; intanto, scopriremo quali saranno le avversarie nel girone di Champions League, ricordando che la Lazio ci entra con la terza fascia e dunque rischia parecchio.

QUALI AVVERSARIE PER LA LAZIO?

Nel sorteggio del girone di Champions League la Lazio è in terza fascia, come il Milan: i rischi dunque sono gli stessi dei rossoneri, e sono tanti. Le potenziali avversarie nelle prime due fasce possono essere Psg e Arsenal, così come Barcellona e Manchester United o ancora Bayern Monaco e Borussia Dortmund: chiaramente la posizione di partenza incide, e le nuove regole della Uefa che pongono i campioni nazionali come teste di serie contribuiscono a rendere ancor più complicato il girone, soprattutto per i biancocelesti che non sono ancora una big europea.

Se poi aggiungiamo che dalla quarta fascia arrivano squadre come Newcastle, Union Berlino e Lens, il quadro è completo: chiaramente la Lazio può sempre sperare di pescare il Feyenoord e il Lipsia, ma anche formazioni sulla carta più abbordabili come Benfica e Porto rappresentano per la Lazio delle avversarie insidiose, per di più se parliamo appunto delle due portoghesi e soprattutto le Aquile, che l’anno scorso hanno vinto un girone che comprendeva Psg e Juventus e poi sono arrivate ai quarti. Insomma: tempi durri per Sarri ma questo si sapeva, tra poco comunque conosceremo concretamente le avversarie della Lazio nel girone di Champions League.

