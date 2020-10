Avversarie Lazio girone Champions League/ Sorteggio, rischio Bayern Monaco e…

Quali saranno le avversarie della Lazio nel girone di Champions League? Oggi pomeriggio a Ginevra infatti avrà luogo il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2020-2021 e di conseguenza questa è una domanda più che legittima, che caratterizzerà finalmente la giornata dei tifosi della Lazio, che da molti anni sognavano il ritorno della loro squadra del cuore sul palcoscenico della Champions League. Cominciamo allora a dire quali squadre potranno essere avversarie della Lazio di Simone Inzaghi in Champions League dalle prime due fasce, cioè naturalmente quelle più insidiose: nella prima fascia, oltre alla connazionale Juventus che chiaramente è esclusa, abbiamo Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint Germain, Siviglia, Porto e Zenit San Pietroburgo, cioè le squadre campioni delle nazioni con ranking Uefa più alto più le detentrici di Champions League ed Europa League. Dalla seconda fascia invece una fra Manchester City, Barcellona, Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Manchester United, Shakhtar Donetsk e Ajax sarà tra le avversarie della Lazio.

AVVERSARIE LAZIO: CHI CONTRO I BIANCOCELESTI?

Di conseguenza, ecco che analizzando le avversarie della Lazio, si crea una situazione che presenta varie possibilità. Si passa infatti da un girone di ferro se da entrambi i gironi uscissero delle big, a un girone medio con una tosta e una più “abbordabile, fino a un girone morbido per quanto possibile, considerando che parliamo comunque della Champions League. Tuttavia è chiaro che Porto e Shaktar, oppure Zenit e Ajax, non sono certo come Bayern e City o Liverpool e Barcellona… La terza fascia è quella della Lazio che dunque non affronterà – oltre alle connazionali Inter e Atalanta che sarebbero state comunque escluse – nemmeno Lipsia, Salisburgo, Olympiacos, Dinamo Kiev e Krasnodar. Infine la quarta fascia, naturalmente la più agevole anche se non manca qualche mina vagante: qui i nomi sono quelli di Olympique Marsiglia, Borussia Monchengladbach, Rennes, Istanbul Basaksehir, Lokomotiv Mosca, Bruges, Ferencvaros e Midtjylland. Questa dunque è la griglia: resta solo da scoprire quali saranno davvero le avversarie della Lazio…



