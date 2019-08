Avversarie Lazio/ Sorteggio girone Europa League: chi contro Inzaghi?

Quali saranno le avversarie della Lazio nel girone di Europa League? La risposta arriverà oggi dal tradizionale sorteggio di Montecarlo, intanto possiamo osservare che la Lazio di Simone Inzaghi è stata collocata in prima fascia, di conseguenza sarà una delle dodici teste di serie ed eviterà le avversarie potenzialmente più pericolose – dall’Arsenal al Manchester United, dal Siviglia al porto tanto per fare qualche nome, oltre ovviamente alla Roma che comunque sarebbe stata esclusa perché nei gironi non si possono affrontare squadre della stessa nazione. I pericoli dovrebbero arrivare soprattutto dalla seconda fascia, che contiene avversarie di buon livello come l’Eintracht Francoforte, il Psv Eindhoven oppure il Celtic, anche se qualche mina vagante può arrivare anche dalle fasce minori, come ad esempio il Wolverhampton che ha eliminato il Torino. Insomma, i nomi non saranno quelli della Champions League ma il sorteggio è comunque importante, perché ne può emergere un girone ostico ed equilibrato oppure uno decisamente più semplice per una Lazio che ha iniziato la nuova stagione con una bella vittoria sul campo della Sampdoria.

AVVERSARIE LAZIO SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: L’ANNO SCORSO

Mentre sale l’attesa per scoprire le avversarie della Lazio nel girone di Europa League, facciamo un salto nel passato per ricordare che cosa era successo un anno fa nel sorteggio per i biancocelesti. Per la Lazio era emerso un girone sulla carta assai complicato a causa della presenza di Eintracht Francoforte e Olympique Marsiglia, oltre ai ciprioti dell’Apollon Limassol. Le previsioni poi non furono del tutto rispettate perché l’Olympique fu un vero e proprio flop e la Lazio ottenne la qualificazione con ampio anticipo nonostante la sconfitta per 4-1 a Francoforte – l’Eintracht avrebbe poi vinto anche all’Olimpico, ma a qualificazione già in tasca per entrambe le squadre. Decisiva la doppia vittoria nel turno centrale con l’OM, perché la Lazio vinse per 1-3 a Marsiglia nella terza giornata e si impose poi per 2-1 all’Olimpico nella quarta giornata, due vittorie che unite al successo contro l’Apollon Limassol per 2-1 alla prima giornata blindarono con ampio anticipo la qualificazione per i sedicesimi di finale.

