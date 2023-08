Avversarie Milan girone Champions League/ Ecco il sorteggio, si comincia! (oggi giovedì 31 agosto 2023)

AVVERSARIE MILAN GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a scoprire le avversarie del Milan nel girone di Champions League. Il sorteggio di Montecarlo è dietro l’angolo: abbiamo giusto il tempo per ricordare che i rossoneri, a differenza della stagione precedente, nel 2022-2023 hanno superato il loro girone nonostante due sconfitte contro il Chelsea, raggranellando i punti necessari alla qualificazione contro Salisburgo e Dinamo Zagabria. L’incrocio degli ottavi con il Tottenham era considerato ostico, ma il Milan dopo aver vinto 1-0 a San Siro ha tenuto lo 0-0 a Londra e si è preso così i quarti di finale.

Poi ha fatto anche meglio, eliminando un Napoli che aveva dominato il suo girone; purtroppo, a differenza dei due precedenti in epoca gloriosa, il doppio derby di Champions League ha dato ragione all’Inter che ha cancellato il sogno rossonero di andare in finale. Ora però la squadra di Stefano Pioli ci riprova con rinnovato entusiasmo: la terza fascia nel sorteggio non lascia troppe speranze di un percorso agevole nella prima fase del torneo, ma saranno le urne a fornire le lori risposte. Diamo dunque la parola al Grimaldi Forum di Montecarlo, perché ci siamo davvero: stiamo per conoscere le avversarie del Milan nel girone di Champions League! (agg. di Claudio Franceschini)

UN PO’ DI STORIA

In attesa di scoprire le avversarie del Milan nel girone di Champions League, possiamo sicuramente dire che la storia ha imposto ai rossoneri delle avversarie più frequenti: sono celebri gli incroci con il Barcellona, quasi sempre andati a finire male (ricordiamo per esempio uno 0-4 al Camp Nou, dopo che il Milan aveva vinto 2-0 a San Siro) ma alcuni anche segnati da momenti importanti, come il gol lampo di Alexandre Pato in Catalogna (poi era finita 2-2) o ancora la magia di Kevin-Prince Boateng, dribbling con il tacco e destro sul primo palo, per un gol meraviglioso a San Siro, ancora oggi uno dei più belli che il Diavolo abbia segnato nel torneo.

Certamente poi sono indimenticabili le sfide con il Bayern Monaco e il Manchester United (quella semifinale nel 2007…) e il Real Madrid, in particolar modo quella semifinale di Coppa dei Campioni in cui, dopo un 1-1 al Santiago Bernabeu in cui i rossoneri avevano dominato, era arrivato un roboante 5-0 al Meazza che, di fatto, aveva aperto la grande epopea del Milan di Silvio Berlusconi in Europa. Tra i match inediti invece potremmo avere quello contro il Manchester City: non con Pep Guardiola per quanto detto sopra riguardo il Barcellona, ma i campioni in carica tra le potenziali avversarie nel girone sarebbero una sfida mai rivelatasi in precedenza. Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

IL SORTEGGIO

Le avversarie del Milan nel girone di Champions League stanno per essere rese note: dalle ore 18:00 di giovedì 31 agosto le urne di Montecarlo riveleranno alla squadra rossonera le rivali nella prima fase del torneo. Stefano Pioli ha riportato il Milan a giocare la Champions League dopo parecchi anni e, passando anche attraverso un bellissimo scudetto, gli ha regalato una semifinale: eliminato il Napoli, la strada è stata poi sbarrata dall’Inter e il fatto di aver perso il doppio derby europeo ha ovviamente acuito la delusione, che però non cancella l’ottimo cammino intrapreso.

Dopo un’estate in salsa agrodolce, segnata dagli addii di Paolo Maldini e Sandro Tonali ma anche da una campagna acquisti imponente e, almeno per quanto si vede oggi, funzionale alle esigenze di Pioli, il Milan si presenta al sorteggio in terza fascia: rischia dunque di finire in un girone di ferro con avversarie tostissime, ma abbiamo visto (è il caso dell’Inter) che sulla carta si vince poco mentre il campo fornisce le risposte, dunque ora aspettiamo di scoprire quale sarà il percorso dei rossoneri nella nuova Champions League.

QUALI AVVERSARIE PER IL MILAN?

Il fatto che il Milan sia in terza fascia aumenta i rischi che le avversarie nel girone di Champions League siano terribili. Proviamo a fare un’ipotesi: i rossoneri potrebbero finire in un raggruppamento con Bayern Monaco, Real Madrid e Newcastle, non solo incrociando immediatamente il grande ex Tonali ma anche pescando una squadra che è in quarta fascia solo nominalmente – ma questo discorso vale per tutte le altre italiane, e in generale le big. Un altro girone di Champions League potrebbe prevedere Barcellona, Manchester United e Union Berlino per esempio.

Insomma, comunque la si giri dalle prime due fasce arrivano grandi insidie. Forse le avversarie più abbordabili che il Milan potrebbe pescare nel suo girone di Champions League sono Feyenoord e Lipsia: i tedeschi sono insidiosi, ma danno la sensazione di aver fatto qualche passo indietro rispetto al momento in cui avevano centrato la semifinale e lottavano concretamente per vincere la Bundesliga. Le avversarie del Milan nel girone di Champions League stanno per essere rivelate, scopriremo presto allora come andrà il sorteggio per la squadra rossonera.











