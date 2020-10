Avversarie Milan girone Europa League/ Sorteggio, tante le insidie per Stefano Pioli

Quali saranno le avversarie del Milan per i gironi di Europa League? Solo ancora poche ore prima di avere la riposta che tutti i fan rossoneri attendono visto che già oggi, venerdi 2 ottobre alle ore 13.00 a Nyon occorrerà il sorteggio per i gironi di Europa League 2020-21. L’attesa è veramente grande: dopo un turno preliminare intenso ed emozionante (basti pensare solo alla roulette dei calci di rigore al cardiopalma che abbiamo vissuto ieri sera, nella sfida valida per i play off contro i portoghesi del Rio Ave), finalmente vedremo i rossoneri tornare protagonisti in Europa, sia pure solo della seconda manifestazione UEFA. Rimane però da capire chi sfideranno nella fase dei gironi: solo le urne svizzere contengono questo segreto, ma intanto, a poche ore dalla cerimonia, possiamo già fare alcune valutazioni. Secondo le regole imposte dalla UEFA infatti in questa parte della manifestazione non si potranno scontrare squadre della medesima federazione: dunque per il Milan nessun derby italiano con il Napoli del grande ex Gennaro Gattuso, o con la Roma di Paulo Fonseca.

AVVERSARIE MILAN: CHI CONTRO STEFANO PIOLI?

Quali saranno allora le avversarie del Milan nel girone di Europa League? Tenuto dunque fede alla regola che vieta i derby nazionali e avendo avuto solo nella notte il quadro completo delle squadre partecipanti, che sono in totale 48 (per la precisione 18 club ammessi direttamente come gli azzurri, 21 vincitrici degli spareggi, 6 eliminate dai play off di Champions e tre eliminate dal 3^ turno preliminare di Champions), possiamo ancora fare qualche ipotesi. Va innanzitutto precisato che le UEFA ha già diviso queste 48 società in 4 fasce a seconda del ranking e percorso e in tal senso i rossoneri sono stati inseriti nella terza: di conseguenza Pioli e i suoi non potranno sfidare “colleghi” della medesima “pot” e dunque squadre come Granada, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atene, Maccabi Tel Aviv, Rangers, Molte, Hoffenheim, LASK, Hapoel Beer Sheva e Zorya Luhansk. Pure i pericoli non mancano: sulla carta, tranne le italiane, il Milan avrà come avversarie almeno una delle squadre testa di serie, iscritte in prima fascia, a scelta della sorte tra Arsenal, Tottenham, Benfica, Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Braga, Gent, PSV Eindhoven e Celtic. E pure se controlliamo i partecipanti alla seconda fasce per il sorteggio di Europa League vediamo bene che le insidie davvero non mancano: club come Leicester e Stella Rossa potrebbe far soffrire i rossoneri. Ovviamente solo le urne di Nyon ci daranno il verdetto e ai tifosi non resterà che rimanere con le dita incrociate



