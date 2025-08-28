Avversarie Napoli Champions League: si definiranno con il sorteggio i nomi delle rivali dei campioni d’Italia nella fase campionato (oggi 28 agosto 2025)

AVVERSARIE NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE: CONTRO DUE INGLESI!

Il Napoli conosce le prime avversarie Champions League, nel girone unico sono quelle sorteggiate tra le teste di serie: dalla mano di Zlatan Ibrahimovic, anche se non direttamente vista la nuova formula, sono uscite il Chelsea e Manchester City. Con i Blues c’è un conto da regolare, perché nel 2012 la squadra di Walter Mazzarri, con i tre tenori Hamsik, Lavezzi e Cavani, aveva sfiorato una clamorosa qualificazione ai quarti contro la squadra che avrebbe poi vinto la Champions League sotto la guida di Roberto Di Matteo. Un bel modo per Antonio Conte di tornare protagonista, anche perché sappiamo bene che il salentino aveva già battuto il Chelsea, l’anno seguente, sulla panchina della Juventus.

La seconda delle avversarie Napoli nel girone di Champions League è invece il Manchester City: contro Pep Guardiola una sfida affascinante per Conte, che tra l’altro (non lo avevamo detto) sfiderà il Chelsea al Diego Armando Maradona ma dovrà poi effettuare la trasferta all’Etihad. Due inglesi come teste di serie: sarebbe potuta andare meglio, forse anche peggio, queste comunque le prime due avversarie Napoli nel girone unico di Champions League, e adesso proseguiamo nello scoprire cosa succederà nel sorteggio per gli azzurri. (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE: IN ATTESA DELLE RIVALI DI CONTE

Chi indossa lo scudetto sul petto attende sempre con particolare piacere questo momento: il sorteggio che oggi, giovedì 28 agosto 2025, definirà i nomi delle otto formazioni che dovranno essere le avversarie Napoli in Champions League lungo la “fase campionato” a classifica unica, che sarà una nuova scoperta per i partenopei.

Il Napoli infatti nella scorsa stagione era la grande assente fra le big italiane, per la verità non solamente dalla Champions League ma più in generale da tutte le Coppe europee, motivo per il quale Antonio Conte e i suoi uomini, ma anche tutti i tifosi partenopei, saranno coinvolti solamente oggi per la prima volta da un sorteggio secondo la nuova formula della Uefa.

I paletti sono noti: niente derby nazionali; quattro fasce di merito (il Napoli è nella terza), ma che contano solo relativamente, perché in ogni caso tutte le 36 squadre partecipanti affrontarono due formazioni di ogni fascia, compresa la propria, di cui una giocando in casa e l’altra in trasferta. La terza fascia è una sorta di “punizione” per l’assenza dell’anno scorso, ma come detto non inciderà troppo.

Una delle certezze per quanto riguarda i nomi delle avversarie Napoli in Champions League è che dalla prima fascia arriveranno due rivali stellari. Fra le teste di serie c’è poco da scegliere, non potrà esserci il derby contro l’Inter ma le altre otto opzioni sono tutte stellari: basta elencare i nomi per capirlo, stiamo parlando di Paris Saint Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona.

AVVERSARIE NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE, RIFLETTORI SPECIE SULLA SECONDA FASCIA

L’auspicio è però è che i big-match non siano troppi, per avere un cammino potenzialmente più “facile” e sperare magari in una posizione fra le prime otto in classifica, che eviteranno i playoff di febbraio. Molto in tal senso potrebbe dipendere dai nomi che usciranno quali avversarie Napoli in Champions League dalla seconda fascia. Escluse le connazionali Atalanta e Juventus, vi sono tanti bei nomi ma certamente tre sono più temibili degli altri: sarebbe infatti prezioso evitare nel sorteggio Arsenal, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid.

La terza fascia è quella che comprende il Napoli stesso, ma come abbiamo già accennato ciò non impedirà di pescare due nomi: per il fascino dovremmo dire Ajax, tra le opzioni invece tecnicamente più abbordabili potrebbero esserci tra le altre Olympiakos e Slavia Praga. Infine la quarta fascia è il solito mix di formazioni in effetti meno forti e di outsider dei campionati big che hanno un coefficiente più basso perché non sempre sono nelle Coppe, ma sono comunque formazioni eccellenti, è il caso quest’anno ad esempio di Athletic Bilbao e Newcastle.