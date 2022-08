AVVERSARIE NAPOLI GIRONE CHAMPIONS LEAGUE/ L’ultimo sorteggio è quello del 2019

AVVERSARIE NAPOLI GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: L’ULTIMA VOLTA

Nell’attesa di scoprire le avversarie del Napoli nel girone di Champions League, bisogna dire che quella partenopea è l’unica squadra italiana che l’anno scorso non fosse presente nel sorteggio di questo torneo: abbiamo già ricordato il pareggio interno contro il Verona, con conseguente quinto posto in Serie A e seconda partecipazione consecutiva all’Europa League. Per trovare il Napoli nel girone di Champions League dobbiamo allora tornare al 2019-2020, la stagione già passata alla storia come quella della pandemia e del lockdown di tre mesi: il Napoli, che quell’anno avrebbe poi vinto la Coppa Italia, nel sorteggio aveva pescato Liverpool, Salisburgo e Genk.

Girone non facile, anche perché gli austriaci potevano ancora contare su Erling Haaland; tuttavia i partenopei erano partiti alla grande battendo (ancora) i Reds al San Paolo, poi avevano pareggiato in casa del Genk (senza reti) ma nel doppio confronto contro il Salisburgo avevano raccolto 4 punti, vincendo alla Red Bull Arena e pareggiando in casa. L’ottimo 1-1 di Anfield aveva sostanzialmente qualificato il Napoli: per togliersi ogni dubbio gli azzurri avevano demolito il Genk (4-0) e ottenuto il secondo posto (il Liverpool aveva vinto in Austria). Nel sorteggio degli ottavi era arrivato il Barcellona: eliminazione, e finalmente dopo due anni ecco il ritorno al girone di Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

AVVERSARIE NAPOLI GIRONE CHAMPIONS LEAGUE

Giovedì 25 agosto scopriremo quali saranno le avversarie del Napoli nel girone di Champions League 2022-2023. Dopo due anni i partenopei tornano nella massima competizione Uefa per club: era ancora vivissimo il ricordo di quel clamoroso pareggio interno contro il Verona che aveva impedito a Gennaro Gattuso di staccare il pass per la Champions League. Luciano Spalletti è arrivato al timone della squadra, l’ha condotta a una serie di vittorie all’inizio del campionato ma poi non è riuscito a inserirsi fino in fondo nella corsa allo scudetto: se non altro, il terzo posto in classifica ha significato Champions League.

Adesso ovviamente c’è tanta attesa per le avversarie nel girone: il sorteggio non sarà affatto semplice e forse il Napoli è consapevole del fatto che si debba pensare soltanto a superare il primo turno per poi procedere passo dopo passo, senza particolari voli pindarici. Vedremo, di certo l’entusiasmo per il ritorno nella principale manifestazione europea è tanto e lo splendido avvio in Serie A ha contribuito ad aumentarlo esponenzialmente. Aspettando che il sorteggio prenda il via, facciamo qualche utile disamina circa le potenziali avversarie del Napoli nel girone di Champions League.

LA SITUAZIONE DEL NAPOLI: QUALI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS LEAGUE

Il girone di Champions League del Napoli rischia di essere particolarmente complesso: i partenopei sono in terza fascia, non potranno giocare contro Milan, Juventus e Inter ma per il resto le altre avversarie ci sono tutte. Un potenziale girone di ferro contemplerebbe come avversarie una tra Manchester City, Bayern e Real Madrid; Barcellona, Liverpool e Atletico Madrid; e l’Olympique Marsiglia. Chiaramente questo rischio esiste ed è concreto, perché le teste di serie e le squadre di seconda fascia sono assolutamente competitive per non dire che sono delle assolute corazzate.

Per contro però c’è anche l’eventualità che il sorteggio inserisca il Napoli in un girone decisamente più abbordabile: un’ipotesi potrebbe essere quella con avversarie Eintracht, Lipsia e Bruges. Certo: anche in questo caso le insidie non mancherebbero affatto, ma sarebbe naturalmente uno scenario totalmente diverso rispetto a quello precedentemente descritto. Vedremo, adesso ci dobbiamo mettere comodi e attendere che il sorteggio del girone di Champions League prenda finalmente il via…











