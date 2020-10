Avversarie Napoli girone Europa League/ Sorteggio, occhio a Leicester e Lille!

Quali saranno le avversarie del Napoli di Gennaro Gattuso nel girone di Europa League? Oggi alle ore 13.00 a Nyon si accenderà il sorteggio della fase a giorni di Europa League 2020-21 e dunque solo tra poche ore potremo dare legittima risposta a questa domanda che preoccupa i tifosi del club campano, che punta a un percorso da vera protagonista in questo nuova stagione della seconda coppa UEFA. Con 48 squadre presenti nelle urne (e per la precisione 18 club ammessi direttamente come gli azzurri, 21 vincitrici degli spareggi, 6 eliminate dai play off di Champions e tre eliminate dal 3^ turno preliminare di Champions) certo è difficile immaginare chi saranno le prossime tre rivali dei campani: ma pure possiamo già ora provare a fare qualche ipotesi. Innanzitutto anche quest’anno vale la regola per cui non ci possono incontrare nel medesimo girone squadre della stessa federazione: le prime avversarie del Napoli per i gironi di Europa League non potranno dunque essere la Roma di Fonseca e neppure il Milan di Stefano Pioli, che solo ieri sera ha staccato il pass per questa parte della manifestazione, dopo una sfida pirotecnica con il Rio Ave.

AVVERSARIE NAPOLI: CHI CONTRO GENNARO GATTUSO?

Dunque dati i primi paletti, quali saranno le prossime avversarie del Napoli per i gironi di Europa League 2020-21? A poche ore dal sorteggio e avendo solo nella notte completato il quadro dei club aventi diritto di prendere parte alla cerimonia di Nyon, possiamo poi fare altre considerazioni. In virtù del proprio ranking UEFA i campani di Mister Gattuso sono stati inseriti nella prima delle 4 fasce in cui sono state divise le società in vista del sorteggio: questo vuol dire che gli azzurri, di sicuro, non potranno incontrare alcuna “collega” nelle medesima fascia e dunque rivali come Arsenal, Tottenham, Roma, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca. Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven e Celtic. Pure però questo non vuol dire che tra le prossime avversarie del Napoli non possano esserci club davvero ostici: curiosando nelle altre fasce ne troviamo sicuramente, con società del calibro del Leicester e Lille (che pure è stato inserito in quarta fascia), come anche Granada e Hoffenheim che pure avendo poca esperienza Europa sono formazioni in grado di far soffrire. Senza scordare che in Europa League la sorpresa è davvero dietro l’angolo: chissà che succederà al sorteggio!



