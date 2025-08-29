Avversarie Roma Europa League, scopriamo grazie al sorteggio quali saranno le rivali per Gian Piero Gasperini nella fase campionato (oggi 29 agosto 2025)

AVVERSARIE ROMA EUROPA LEAGUE: DOPPIA TRASFERTA A GLASGOW

Sono stati svelati i nomi delle avversarie Roma in Europa League: i giallorossi affronteranno Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta). Per la squadra di Gasperini sorteggio non del tutto abbordabile, le due scozzesi sono squadre in difficoltà ma andranno affrontate entrambe in trasferta, Lille e Stoccarda sono avversarie di livello ma entrambe scenderanno in campo all’Olimpico. Potenzialmente calda anche la trasferta contro il Panathinaikos, anche se tra le due tifoserie intercorre un solido gemellaggio e questo potrebbe aiutare a livello ambientale. (agg. di Fabio Belli)

Avversarie Bologna Europa League/ C'è l'Aston Villa! (Oggi 29 agosto 2025)

AVVERSARIE ROMA EUROPA LEAGUE: VIA AL SORTEGGIO!

In attesa di scoprire i nomi delle avversarie Roma in Europa League, possiamo ricordare il cammino dei giallorossi nella “fase campionato” della scorsa edizione, che fu in verità molto sofferto. Dopo un buon pareggio nel big-match della prima giornata contro l’Athletic Bilbao, la Roma perse a sorpresa contro gli svedesi dell’Elfsborg iniziando a complicarsi la vita. Nella terza giornata ecco la vittoria contro la Dinamo Kiev, seguita dal pareggio sul campo dei belgi dell’Union Saint-Gilloise.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2025-2026/ Video streaming tv: le avversarie del Bologna! (oggi 29 agosto)

Alla quinta giornata un altro segno X, anche se certamente di ottimo valore sul campo dei futuri vincitori del Tottenham, poi finalmente il ritorno alla vittoria con il bel 3-0 sullo Sporting Braga. Le speranze di lottare per i primo otto posti svanirono con la sconfitta contro l’AZ Alkmaar, infine la vittoria contro l’Eintracht Francoforte portò la Roma al quindicesimo posto con 12 punti in classifica, frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Adesso però si deve scrivere una nuova storia, quali saranno le avversarie Roma questa volta? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Avversaria Roma/ Ranieri sfidera l'Athletic Bilbao! (Ottavi Europa League, oggi 21 febbraio 2025)

QUALI SARANNO LE RIVALI PER GASPERINI?

Entra in scena come la testa di serie con il miglior ranking Uefa di tutte, un bel biglietto da visita ma oggi, venerdì 29 agosto 2025, ci importa soprattutto capire ciò che effetti potrebbe avere per quanto riguarda i nomi delle avversarie Roma in Europa League, essendo il giorno del sorteggio che disegnerà il cammino nella “fase campionato”.

Da questo punto di vista possiamo già iniziare a dire che il concetto delle fasce è diventato in verità molto relativo con il nuovo format delle Coppe europee, dal momento che ciascuna squadra partecipante dovrà affrontare due squadre di ogni fascia, compresa la propria, tuttavia è comunque un bell’attestato di merito per i risultati della Roma negli ultimi anni.

Questo decennio ha infatti portato il trionfo nella prima Conference League di sempre nel 2022, l’anno successivo la finale di Europa League persa ai rigori in modo beffardo contro il Siviglia, poi una semifinale contro il Bayer Leverkusen nel 2024 e il risultato più modesto sono stati gli ottavi contro l’Athletic Bilbao nella scorsa edizione.

Sebbene non è detto che tutto ciò dia vantaggi circa nomi delle avversarie Roma in Europa League, è giusto annotare questo dato, che indica come i giallorossi del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini (che sa come si fa) potrebbero giustamente essere tra i grandi favoriti per il successo finale nella competizione.

AVVERSARIE ROMA EUROPA LEAGUE: ECCO I NOMI DA TENERE D’OCCHIO!

Inutile però pensare così in là, adesso ci concentriamo sui nomi che potrebbero uscire dal sorteggio come avversarie Roma in Europa League. Come spiegato, due di loro saranno squadre della prima fascia come i giallorossi: una sorta di grande classico potrebbe essere un incrocio con il Porto, che la Roma aveva sconfitto nei playoff di febbraio, poi altri nomi di una certa rilevanza potrebbero essere il Betis Siviglia finalista di Conference League e due squadre che nella scorsa stagione erano in Champions League, cioè i francesi del Lille e gli inglesi dell’Aston Villa.

Ricordiamo inoltre che per ogni fascia una partita sarà in casa e l’altra in trasferta, questa variabile potrebbe diventare più significativa per squadre che in casa certamente hanno un valore aggiunto. Potremmo citare come esempi dalla seconda fascia Celtic Glasgow e Stella Rossa, oltre ovviamente al Fenerbahce, che però sarebbe suggestivo tra le avversarie Roma in Europa League per i trascorsi comuni con un certo José Mourinho. Ci sono però anche diverse altre squadre da non sottovalutare, come ad esempio il Lione, il Nottingham Forest o lo Stoccarda, senza però sottovalutare nessuno – l’Elfsborg insegna…