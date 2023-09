AVVERSARIE ROMA GIRONE EUROPA LEAGUE/ Tutto è pronto per il sorteggio! (oggi 1 settembre 2023)

AVVERSARIE ROMA GIRONE EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Stanno per essere rivelate le avversarie della Roma nel girone di Europa League. I giallorossi arrivano da due finali consecutive in campo internazionale; del resto José Mourinho è un allenatore abituato a primeggiare in Europa. Lo Special One nel corso della sua carriera ha vinto la Coppa Uefa con il Porto, la Champions League con i Dragoni e l’Inter e poi ancora la nuova Europa League con il Manchester United; le imprese con Porto e Inter restano sotto gli occhi di tutti e, anche se poi non sempre Mourinho è riuscito a far valere la superiorità delle sue squadre, una volta arrivato a Roma ha ritrovato il suo grande tocco almeno in campo internazionale (in campionato infatti non sempre le cose sono andate bene).

Vincere la prima Conference League della storia è stato un grande colpo che non era scontato, così come raggiungere la finale di Europa League; oggi dunque la Roma si presenta al sorteggio di Montecarlo sapendo che le avversarie la guardano come una delle grandi favorite per il titolo, ed è giusto che sia così. Noi per il momento possiamo solo metterci comodi e stare a vedere quello che uscirà dalle urne del Grimaldi Forum: ci siamo davvero, la Roma sta per scoprire le sue avversarie nel girone di Europa League! (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL SORTEGGIO

La Roma sta per scoprire le sue avversarie nel girone di Europa League: come noto l’appuntamento è alle ore 13:00 di venerdì 1 settembre, presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. Le ultime due stagioni in campo internazionale sono state esaltanti per la Roma: sotto la guida di José Mourinho è arrivato il trionfo in Conference League, primo titolo di sempre fuori dai confini del nostro Paese, e poi una finale di Europa League che purtroppo è stata persa ai rigori contro il Siviglia. In virtù di questi risultati, i giallorossi sono testa di serie nel sorteggio di oggi.

Dunque le avversarie della Roma nel girone di Europa League non saranno le big propriamente dette. Mourinho eviterà innanzitutto il Liverpool, ma anche il Bayer Leverkusen (battuto nella semifinale dello scorso anno) così come il West Ham, l’Ajax e il Villarreal: questo non toglie del tutto la possibilità che il girone sia comunque insidioso, ma diciamo che non doversi confrontare con squadre di questo tenore è sicuramente meglio. Poi, la storia della Roma in Europa League – in caso di superamento del girone – sarà più chiara con l’arrivo delle eliminate dalla Champions League; intanto però andiamo alla scoperta delle avversarie nel girone di Europa League.

QUALI AVVERSARIE PER LA ROMA?

Scopriamo dunque quali potrebbero essere le avversarie della Roma nel girone di Europa League. Come squadra di prima fascia i rischi sono minori, lo abbiamo già detto; tuttavia in seconda fascia ci sono avversarie che possono rappresentare un’insidia e tra queste bisogna sicuramente citare il Marsiglia, che non è riuscito a superare i turni preliminari di Champions League, il Rennes che in questa competizione ha sempre fatto il suo e il Betis, già incrociato nei gironi dalla Roma e che aveva ai tempi messo in difficoltà anche il Milan. Formazioni inferiori in termini assoluti ai giallorossi, ma che quando si parla di Europa League sanno sempre trovare una marcia in più.

Sicuramente poi dalla terza fascia l’avversaria più pericolosa sarebbe il Brighton: Roberto De Zerbi non poteva sperare in un sorteggio più morbido essendo la prima partecipazione europea di sempre per i suoi Seagulls, ma l’avvio in Premier League e quanto fatto nella passata stagione ci dicono che il Brighton è una formazione che l’Europa League potrebbe anche vincerla. Dalla quarta fascia non mancano alcune potenziali insidie: su tutte forse il Friburgo, già presente ai gironi lo scorso anno e che poi era stato eliminato agli ottavi dalla Juventus. Tra poco sapremo tutto sulle avversarie della Roma nel girone di Europa League…











