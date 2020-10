Avversarie Roma girone Europa League/ Sorteggio, occhio a Lille e Leicester!

Quali saranno le avversarie della Roma nel girone di Europa League? Oggi pomeriggio a Ginevra infatti avrà luogo il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2020-2021 e di conseguenza questa è una domanda più che legittima per i tifosi giallorossi, che certamente speravano di vedere la Roma protagonista ieri, ma sanno anche che nella ex Coppa Uefa si potrebbero fare grandi cose, con il rimpianto ad esempio di avere incrociato il Siviglia già agli ottavi nella scorsa edizione. Cominciamo allora a dire quali squadre non potranno essere avversarie della Roma di Paulo Fonseca in Europa League dalla prima fascia, essendo teste di serie al pari dei giallorossi: Arsenal, Tottenham, Napoli (che sarebbe stata comunque esclusa), Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, Cska Mosca, Braga, Gent, PSV Eindhoven e Celtic non saranno tra le avversarie della Roma e questa è certamente una buona notizia, dal momento che quasi tutte le avversarie più pericolose sarebbero proprio in prima fascia.

AVVERSARIE ROMA: CHI CONTRO I GIALLOROSSI?

Di conseguenza, ecco che analizzando le avversarie della Roma bisogna dire che dalle altre fasce potrebbero comunque arrivare rivali insidiose che renderebbero ostico il girone, oppure si potrebbe andare decisamente sul velluto. Dalla seconda fascia ad esempio spicca il Leicester, altrimenti ci sarebbero Dinamo Zagabria, Slavia Praga, Sparta Praga, Ludogorets, Young Boys, Stella Rossa, Rapid Vienna, Qarabag, Paok Salonicco, Standard Liegi e Real Sociedad. Nella terza fascia il grande nome sarebbe il Milan, che però logicamente la Roma non potrà incrociare, di conseguenza restano Granada, AZ Alkmaar, Feyenoord, Aek Atene, Maccabi Tel Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim (che potrebbe essere la più temibile), Lask Linz, Hapoel Beer Sheva e Cluj. Infine la quarta fascia che mette in evidenza le francesi Lilla e Nizza, poi ci sono anche Zorya Luhansk, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Anversa, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger, Omonia Nicosia e Cska Sofia.



