Avversarie Roma/ Sorteggio girone Europa League: chi contro Fonseca?

La Roma attende di scoprire le sue avversarie nel girone: quest’oggi infatti si terrà a Montecarlo il sorteggio di Europa league 2019-2020 e l’attesa è ormai al culmine. Dopo quindi un’estate ben vivace a Trigoria, tra arrivi e partenze e un positivo inizio nel campionato di Serie A con il pirotecnico pareggio ottenuto nella prima giornata contro il Genoa, ecco che nella Capitale si torna a respirare aria di Europa. Certo non si tratta della coppa Uefa più prestigiosa, dove pure l’anno scorso la Roma si è tolta diverse soddisfazioni: pure però sarà una delle protagoniste più blasonate che prenderanno parte al sorteggio dl principato di Monaco, oggi a partire dalle ore 13,00. In virtù del suo piazzamento come del suo ranking infatti la squadra giallorossa è stata eletta nella prima fascia e con lei rientrano tra le big del sorteggio dei gironi di Europa league anche Porto, Manchester United, Dinamo Kiev, Besiktas, Basilea, Sporting, Cska Mosca, Wolfsburg e pure la Lazio. Nessun derby dal sapore europeo quindi per Fonseca, che già però gli attende una stracittadina bollente questo fine settimana: chi quindi saranno le avversarie della Roma nel girone di Europa league? Difficile dirlo e come al solito dovremo fare ben attenzione anche ai sorteggi della terza e quarta fascia, che potrebbero riservare qualche brutta sorpresa.

AVVERSARIE ROMA SORTEGGIO GIRONE EUROPA LEAGUE: L’ANNO SCORSO

In attesa di dare la parola alle urne e scoprire chi saranno le avversarie della Roma e il girone di Europa League, facciamo un passo indietro e andiamo a ricordare per sommi capi il cammino della compagine giallorossa nella manifestazioni Uefa della precedente stagione. Come abbiamo prima appena accennato l’anno scorso la squadra giallorossa non fu protagonista dell’Europa league ma nella prima coppa del continente per club, dove pure si coprì di gloria. Avuto accesso in base al suo ranking direttamente ai sorteggi dei gironi (ma come squadra di terza fascia), il club della Capitale finì nel gruppo G assieme a Real Madrid, Viktoria Plzen e Cska Mosca. Ottenuto il pass per il tabellone finale però la squadra giallorossa chiuse ben presto al sua esperienza in Europa, bloccata nel doppio scontro degli ottavi di finale dal Porto. Quest’anno però il contesto è davvero diverso: ora il club sarà in campo per l’Europa league ma come testa di serie nel sorteggio e poi è proprio cambiata la Roma stessa, con gli addii di Di Francesco e Ranieri, Totti e De Rossi e l’arrivo di Fonseca. Per cui è tempo di mettersi alle spalle quanto occorso l’anno scorso e affrontare una nuova stagione sul continente: per dare il via a questa nuova avventura però dobbiamo conoscere quali saranno le avversarie della Roma e il girone in Europa league: parola al sorteggio quindi!

