Avversario Italia ottavi Euro 2020/ Ucraina o Austria? Risultati e combinazioni

AVVERSARIO ITALIA OTTAVI EURO 2020

Chi sarà l’avversario dell’Italia negli ottavi degli Europei 2020? Gli azzurri hanno vinto il girone A come sappiamo, e si spostano a Wembley: la prima classificata del gruppo Roma-Baku infatti sapeva già di dover giocare a Londra il suo ottavo, e anche che il tabellone della competizione avrebbe piazzato come avversario la seconda del gruppo C.

Tra circa due ore conosceremo dunque il nome della nazionale che giocherà contro l’Italia, ma rispetto a ieri la rosa dei candidati si è ristretta ad appena due squadre: saranno infatti l’Ucraina o l’Austria, che a San Pietroburgo stanno giocando una sorta di spareggio per la seconda posizione nel loro girone. Ora, andiamo a vedere meglio chi potrebbe essere l’avversario dell’Italia negli ottavi degli Europei 2020 secondo i calcoli che riguardano il gruppo C.

UCRAINA O AUSTRIA AVVERSARIO DELL’ITALIA

L’avversario dell’Italia sarà dunque Ucraina o Austria: il gruppo C in questo momento vede l’Olanda al comando della classifica con 6 punti, contro i 3 delle due nazionali di cui sopra e gli 0 della Macedonia del Nord. Gli orange, avendo battuto sia Ucraina che Austria, sono già certi di chiudere al primo posto; Ucraina e Austria, per l’appunto, giocano uno spareggio perché inevitabilmente una delle due supererà quota 3 punti, dunque la vincente sarà seconda mentre in caso di pareggio la piazza d’onore renderà avversario dell’Italia l’Ucraina, che al momento rispetto all’Austria ha segnato un gol di più a parità di differenza reti. Il calcolo è semplice: fino a ieri, prima di giocare contro il Galles, l’Italia avrebbe potuto affrontare una rosa di tante nazionali essendo coinvolto virtualmente anche il gruppo B, ma nel momento in cui gli azzurri hanno vinto il loro girone (e sappiamo che sarebbe bastato un pareggio) questa “selezione” si è ridotta a Ucraina e Austria, che stanno giocando la loro partita: ora vedremo quello che succederà a San Pietroburgo.

