Avversario Italia ottavi Europei 2020/ Chi affronterà la Nazionale? Se prima del Girone A…

QUALE SARÀ L’AVVERSARIO DELL’ITALIA NEGLI OTTAVI DI FINALE DEGLI EUROPEI 2020?

Sta per cominciare la terza giornata della fase a gironi di Euro 2020 e di conseguenza questa è la domanda che si fanno tifosi e appassionati italiani:”chi è il prossimo avversario dell’Italia?”. Il punto di partenza naturalmente è che l’Italia è già qualificata per gli ottavi dopo le due splendide vittorie ottenute all’esordio contro la Turchia e poi anche nella seconda partita contro la Svizzera, in entrambi i casi per 3-0, dunque non c’è più alcun dubbio sulla presenza dell’Italia di Roberto Mancini al primo atto della fase ad eliminazione diretta degli Europei 2020, comunque vada oggi pomeriggio Italia Galles.

La partita in programma alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma avrà però naturalmente la sua importanza: in caso di vittoria o pareggio dell’Italia, gli azzurri sarebbero primi nel girone A, mentre in caso di sconfitta ci sarebbe il sorpasso del Galles e di conseguenza l’Italia chiuderebbe al secondo posto in classifica il nostro gruppo.

AVVERSARIO ITALIA: BELGIO, RUSSIA, FINLANDIA E DANIMARCA SE PRIMI DEL GIRONE MA…

Questo sarà un primo aspetto già molto importante da chiarire per capire chi sarà l’avversario dell’Italia negli ottavi di Euro 2020. Innanzitutto, sapremo dove e quando giocheremo: da prima del girone A infatti il nostro ottavo di finale sarà quello in calendario a Wembley alle ore 21.00 di sabato 26 giugno; stesso giorno, ma alle ore 18.00 e ad Amsterdam se invece dovessimo arrivare secondi. Per sapere il nome dell’avversario dell’Italia agli ottavi di finale dovremo però aspettare domani, quando giocheranno i gironi B e C degli Europei 2020: infatti, vincendo il girone incroceremmo la seconda del girone C (cioè una tra Ucraina e Austria), mentre da seconda ci toccherebbe la seconda del girone B, sulla quale è più difficile sbilanciarci perché in questo momento Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca potrebbero ancora tutte arrivare seconde di questo gruppo. Forse paradossalmente potremmo passare nella parte più facile del tabellone arrivando secondi, ma in questo momento è difficile fare calcoli: vincere il girone sarebbe comunque un obiettivo di prestigio, calcoli opportunistici potrebbero essere pericolosi…

