Avvisi bonari INPS/ Per artigiani e commercianti: come evitare sanzioni

L’INPS ha inviato gli avvisi bonari ad artigiani e commercianti affinché venga regolarizzata la posizione contributiva di molti di loro. Si tratta dei contributi IVS 2022 che dovranno dunque essere sanati entro 30 giorni per evitare le sanzioni.

Avvisi bonari INPS: solo per artigiani e commercianti iscritti a gestioni autonome

È possibile anche consultare gli avvisi mediante il cassetto previdenziale online e pagare ratealmente se necessario.

Le comunicazioni inoltrate dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) agli artigiani e ai commercianti iscritti alle gestioni autonome riguardano i contributi relativi all’anno fiscale 2022. Non si tratta di avvisi esattoriali ma soltanto di un richiamo per regolarizzare la posizione previdenziale.

È possibile mettersi in regola sanando l’intera cifra oppure optando per i pagamenti rateali. Gli avvisi comunque riguardano i trimestri scaduti nel 2022 e febbraio 2023 per tutti coloro che sono iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti presso l’INPS.

Avvisi bonari INPS: come visualizzarli nel proprio cassetto fiscale

Per coloro che non ricordano di aver ricevuto gli avvisi bonari, potranno effettuare un controllo autonomamente attraverso il cassetto previdenziale presente sul sito web dell’INPS.

Per poter accedere al sito web è necessario essere in possesso delle credenziali digitali Spid, Cie oppure Cns e seguire il seguente percorso:

cassetto previdenziale per artigiani e commercianti,

posizione assicurativa,

avvisi bonari.

Non appena ricevuto l’avviso bonario è necessario regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, così da non incorrere in frazioni e azioni di recupero crediti. Se invece è stato effettuato il versamento dei contributi, sarà necessario comunicare all’INPS tale versamento.

Per coloro che invece non hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione, esiste anche l'opportunità di optare per i pagamenti rateali.











