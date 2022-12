Avvisi bonari rateizzazione/ Norma pro contribuenti: si allungano le tempistiche

Gli avvisi bonari subiranno una rateizzazione differente rispetto a quella a cui siamo abituati. La Legge di Bilancio del 2023 prevede una modifica a favore dei contribuenti che entro un certo importo (piccolo), potranno dilazionare il pagamento del debito per più tempo rispetto a quello attuale.

Una modifica che se va in porto, agevolerà tutti i contribuenti che per problemi economici non sono riusciti a pagare in tempo le tasse spettanti. Oggi l’avviso bonario consente al soggetto pagante, di estinguere il debito entro e non oltre, i 2 anni dalla notifica bonaria.

Avvisi bonari rateizzazione: fino a 5 anni di tempo

Gli avvisi bonari di rateizzazione cambieranno notevolmente. Nello specifico, i contribuenti che dovranno estinguere il loro debito, al contrario dei tempi a cui sono soggetti quest’oggi, secondo l’articolo 38 comma 7 disegno di legge di bilancio 2023, avranno fino a 5 anni di tempo per sanare il loro deficit economico.

La regola però, come accennato in precedenza, non vale per qualsiasi cifra debba esser risanata, ma soltanto per i cosiddetti “debiti minori“. Nello specifico, il debito non dovrà superare i 5000 euro, altrimenti non sarà prevista nessuna proroga sui 5 anni appena introdotti.

Attualmente, la normativa ci informa che:

“Le comunicazioni di irregolarità inviate dell’agenzia delle entrate possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”.

Quel che non varia è l’articolo 3-bis del dlgs 462/1997, che prevede che il pagamento della prima rata in cui l’avviso è stato dilazionato, dev’essere risanato entro e non oltre 30 giorni da quando è arrivata la comunicazione (inclusi gli interessi).

Un cambiamento importante quello degli avvisi bonari e della successiva rateizzazione fino a cinque anni, dato che si presume che i contribuenti in difetto, abbiano avuto dei problemi economici da gestire.











