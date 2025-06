Se un contribuente dovesse ricevere l’avviso bonario dopo l’adesione al concordato preventivo biennale, e in merito a un’irregolarità di pagamento, di norma l’agevolazione decadrebbe con effetto immediato. Tuttavia, dopo le recenti modifiche apportate dal Consiglio dei Ministri, è prevista una proroga di 2 mesi per saldare il dovuto.

Il CPB potrebbe essere un’arma a doppio taglio, da un lato perché un contribuente potrebbe trarne un beneficio fiscale (pagando meno imposte rispetto al reddito effettivo), dall’altro il rischio di un esborso maggiore di tributi a causa di un fatturato stimato sovrastimato.

L’avviso bonario del concordato preventivo biennale esclude il beneficio

Indipendentemente dalla ricezione dell’avviso bonario del concordato preventivo biennale, di cui parleremo presto, i contribuenti che aderiscono all’agevolazione devono ricordare che il patto con il fisco italiano ha una validità di due anni, salvo poi verificarsi delle possibili situazioni che potrebbero far decadere l’accordo.

Con l’articolo numero 22, risalente al decreto legislativo con protocollo 13 dell’anno 2024, si legge che i beneficiari del CPB potrebbero vedersi decadere immediatamente dalla misura qualora, a seguito dei controlli automatici dell’Agenzia delle Entrate, la posizione debitoria continui a restare tale.

Recentemente, invece, il fisco ha ritenuto opportuno poter concedere fino a un massimo di 60 giorni per saldare il dovuto, evitando di perdere l’accordo del concordato preventivo biennale.

Cos’altro sancisce il correttivo

Il Decreto, che è stato recentemente ammesso dal Governo, prevede delle novità importanti, alcune positive e altre un po’ meno. L’aspetto più interessante, che potrebbe far aumentare le adesioni, riguarda la proroga, che quest’anno scade al 30 settembre e non più alla fine del mese di luglio, come invece era previsto originariamente.

Ciò che, invece, potrebbe far ridurre la platea di potenziali beneficiari è l’esclusione dei contribuenti forfettari, che, rispetto all’anno scorso (quando potevano essere ammessi), è stato un cambiamento importante (anche se i motivi di tale decisione sono tutt’oggi sconosciuti).

Nessun cambiamento riguardante l’affidabilità fiscale, che si baserà sempre sui punteggi ISA al fine di rientrare in un alto regime premiale.