Avvocati, cambia l'esame di Stato: via libera del Consiglio dei Ministri al ddl che cambia l'ordinamento forense con diverse novità tra cui...

AVVOCATI, DAL CDM LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI: ECCO LE NOVITA’

Avvocati, cambia l’esame di Stato: in arrivo le nuove regole per il mondo forense dato che in Consiglio dei Ministri è stata approvata la riforma delle professioni, ma non tutte dal momento che slitterà ancora una volta quella per i commercialisti. Ma cosa c’è da aspettarsi per il settore tra l’obbligo di giuramento, le novità appunto relative all’esame e il rafforzamento della disciplina del segreto professionale? A tracciarne un quadro esaustivo è un articolo de ‘il Messaggero’, col quotidiano romano che elenca anche alcune possibili criticità che hanno già visto l’Associazione Nazionale Forense mettere in guardia da ritorni al passato e possibili svolte ‘patriottiche’ solo di facciata e che nascerebbero da una “visione ottocentesca della professione”. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le principali novità per la professione degli avvocati e cosa cambia nella sostanza per loro.

NUOVO DDL, LE CRITICITA’ RILEVATE DALL’ASSOCIAZIONE FORENSE

Innanzitutto, esaminiamo forse quello che è il punto controverso della riforma per gli avvocati sopra citato, ovvero l’addio all’impegno solenne, introdotto nel 2012, con la reintroduzione di una cerimonia e del giuramento davanti al giudice: come fatto notare dall’Associazione, il “giurare” avrebbe una valenza quasi religiosa, traendo spunto da quel vincolo di matrice statunitense, mentre “l’impegnarsi” era sempre stato connotato da significati laici: secondo i critici, il ritorno del giuramento sarebbe “lesivo della libertà di coscienza”. Passando invece agli altri aspetti delle nuove regole, come accennato sopra il punto più interessante è relativo alla riforma dell’esame di Stato per l’accesso alla professione e ai tirocini.

ESAME DI STATO: PER GLI AVVOCATI DIVENTA ANNUALE E LE PROVE…

Cosa cambierebbe per gli avvocati con le nuove regole? Innanzitutto l’esame di Stato dovrebbe svolgersi annualmente in un’unica sessione e sarà composto da due prove scritte e da una orale, ovviamente salvo modifiche successive con i vari decreti legislativi. Su quest’aspetto, l’Associazione Nazionale Forense chiede un confronto col Ministro della Giustizia e fa notare che, seppure sia utile una modernizzazione delle istituzioni nella loro categoria, vanno tenute in debito conto parimenti le esigenze degli avvocati e del mercato legale. Non solo: come si legge nel pezzo dedicato al disegno di legge delega del quotidiano romano, gli avvocati che siano stati sanzionati (ad eccezione dei radiati), potranno ottenere per una sola volta la riabilitazione, mentre è previsto un iter semplificato per le “condotte di minima entità”.

LE NUOVE REGOLE E I NUMERI DELLA PROFESSIONE IN ITALIA

Tra le altre novità in arrivo per gli avvocati, secondo il ddl che cambia l’ordinamento forense approvato in Cdm, si menziona comunque la conferma dell’obbligo di stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile (e dei ‘tetti’ ai massimali da aggiornare ogni cinque anni da parte del Ministero). In un settore che fa registrare un incremento dei redditi percepiti dagli avvocati del 6,8% rispetto al 2022, e in cui sono 233mila le persone che esercitano questa professione (circa 124mila uomini e 109mila donne), molti continuano comunque a lamentare scarsi guadagni. E il ddl interviene infatti anche sulle retribuzioni dato che si parla anche di “libera pattuizione dei compensi tra le parti”, eccetto le casistiche disciplinate ad hoc dalla normativa quando si parla di equo compenso; quest’ultimo potrà pure essere ‘parametrato’ dal raggiungimento di determinati obiettivi. Infine, tra le incompatibilità individuate dal ddl con l’esercizio delal professione ci sono quelle notarili e con altra attività di lavoro subordinato e autonomo svolto professionalmente.