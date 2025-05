Uno degli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, era ospite stamane negli studi di Mattino 5 News, per parlare ovviamente del proseguo delle indagini riguardanti il delitto di Garlasco e i numerosi colpi di scena delle ultime ore, fra cui la presenza di una impronta che sembrerebbe appartenere ad Andrea Sempio vicino a dove è stato trovato il cadavere della povera Chiara Poggi. Pronti via e De Rensis sgancia subito una bomba: “Immagino ci saranno degli sviluppi futuri, anche il mese di giugno potrebbe essere interessante…”, lasciando quindi trasparire che potrebbe emergere qualcos’altro di importante nel giro di poche settimane.

Si è quindi passati alla perizia della procura in merito all’impronta di cui sopra, che l’avvocato di Andrea Sempio giustamente contesta, ma che per De Rensis rappresenta un punto fermo: “Uno dei due firmati di quella perizia è il colonnello Iuliano che è il responsabile della sezione impronte dei ris di Roma, noi dobbiamo quindi capire quando i Ris ci vanno bene e quando non ci vanno bene. Se ci vanno bene i Ris solo dell’epoca di Garofano (quelli che hanno partecipato alle prime indagini, Garofano è consulente di Sempio ndr), che mi sembra che nell’indagine di Vigevano qualcosa si siano fatti sfuggire…. se ci vanno bene sempre allora ci devono andare bene anche adesso”.

AVVOCATO DI ALBERTO STASI “PERCHE’ C’E’ SOLO IL DNA DI SEMPIO A CASA POGGI?”

Quindi l’avvocato di Alberto Stasi ha continuato, sempre sull’impronta: “Io uso sempre il termine della logica probabilistica, basta osservare dove è l’impronta del muro e si capisce che è assolutamente incompatibile con una discesa o una salita di una persona normale, nessun essere normale del fisico e dell’età di Andrea Sempio si appoggia in quel modo.

Per me Sempio poteva essere anche in casa Poggi 365 giorni all’anno, ma possibile che ci sono solo tracce sue? Sul pc le tracce sue, ma dicono che non ci sono, sulle dita della povera Chiara Poggi ci sono le sue, sul muro le sue… ci deve essere anche un limite alla contrapposizione dialettica, altrimenti si fa fatica ad essere credibili. Il fatto che Sempio dissemini in luoghi strani, come le dita della vittima o il muro vicinissimo al cadavere le sue tracce…”.

Poi aggiunge: “La consulenza firmata è vero che è una consulenza di parte di 4 magistrati della procura della repubblica, ma è firmata oltre che da un famosissimo dattiloscopico anche dal comandante dei ris di Roma, quindi vuol dire che le istituzioni italiane abbiano commesso un errore, io credo invece che le consulenze siano giuste e forse il generale Garofano dovrebbe rivedere qualche passaggio dell’indagine del 2007”.

AVVOCATO DI ALBERTO STASI E LO “SCONTRO” A DISTANZA CON GAROFANO

Probabilmente De Rensis si riferisce alle parole rilasciate dall’ex comandante dei Ris ieri sera a 4 Di Sera, talk di Rete Quattro, secondo cui non è certa la compatibilità con Sempio ed inoltre l’impronta non si può datare, di conseguenza potrebbe essere stata prodotta molto prima dell’omicidio di Chiara Poggi. Del resto viene fatto notare che sul muro della casa della famiglia di Chiara Poggi era stata trovata una impronta di un falegname che era entrato nella stessa abitazione molto prima dell’assassinio, di conseguenza Sempio potrebbe aver lasciato “quel dito” chissà quando.

Inoltre, altro elemento in favore della difesa, il fatto che vicino vi sia anche una impronta di Marco Poggi, fratello della vittima e grande amico di Andrea, aspetto che fa notare sempre lo stesso Garofano. Per l’ex generale dei Ris si tratta di “impronte non insanguinate”, il particolare è rilevante “che possono avere una storia che nulla c’entra con quella dell’omicidio di Chiara Poggi”. La difesa si scontra con “l’accusa” quindi, fermo restando che non sono i legali di Alberto Stasi che stanno indagando bensì la procura di Pavia e i carabinieri di Milano.