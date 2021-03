Avvocato Claudio Nanni Vs Mattino5 e i talk show/ Panicucci: “Ma lei ci è venuto!”

Avvocato Claudio Nanni Vs Mattino5 e i talk show

Anche oggi a Mattino5 ci si occupa di cronaca e così ecco che Federica Panicucci annuncia la presenza dell’avvocato Furnari, colui che si sta occupando della difesa di Nanni possibile mandante dell’omicidio di Ilenia Fabbri secondo le rivelazioni dell’assassino Pierluigi Barbieri. La conduttrice fa notare che il suo assistito è considerato mandante, basista e cooperatore dell’omicidio. A quel punto l’avvocato inizia col dire che come il Nanni si definisce verrà precisato nelle aule giudiziarie visto che lui nega di essere il presunto mandante dell’omicidio dell’ex moglie, lui sostiene la sua estraneità. A quel punto Federica Panicucci sorride un po’ e l’avvocato rilancia: “Quello che devo spiegare non è in questa sede, sono venuto qui perché invitato da voi e ci tengo a spiegare quello che ritengo opportuno per il mio assistito visto che oggi si è sentita solo la voce del Barbieri, personaggio discutibile per la sua condizione giudiziaria passata, ci sono regole che impongono silenzio”.

Federica Panicucci Vs Furnari: “I talk? Ma lei è venuto ospite!”

A questo punto Federica Panicucci lo interrompe per precisare alcune cose a cominciare dal fatto che Nanni si è avvalso dalla facoltà di non rispondere ma l’avvocato rilancia parlando di fughe di notizie che sono finite poi nei talk. La padrona di casa di Mattino5 sorride parlando quindi del vero motivo della presenza dell’avvocato Furnari ovvero quella di ribadire che loro non potevano parlare del caso riportando le parole del Barbieri. Le polemiche da studio non mancano per via delle parole dell’avvocato che continua a non voler rispondere in merito ai fatti rimandando tutto ad una sede opportuna e così è il giornalista Giorgio Sturlese Tosi ad incalzarlo parlando delle denunce che la povera Ilenia aveva sporto ai danni di Nanni esprimendo paura per la sua vita.

La discussione si infiamma. Federica Panicucci prega il suo ospite di incassare un po’ perché c’è rabbia per quando è successo ma Furnari ci tiene a rispondere sottolineando ancora che stanno facendo illazioni basandosi sulle parole di Barbieri: “Queste dichiarazioni non sono state oggetto di contraddittorio, le prove e le valutazioni si devono fare in aula, non si deve spostare il processo del talk show”. La padrona di casa poi sottolinea il fatto che Nanni abbia fatto entrare la figlia in casa e un genitore non lo avrebbe fatto. Alla fine l’avvocato si dice pronto a tornare solo se “la Panicucci farà le domande giuste”.

Ecco il video del momento:

In esclusiva a #Mattino5 parla l’avvocato di Nanni: “Il Nanni si proclama estraneo all’omicidio” pic.twitter.com/0Kj5zFh5ir — Mattino5 (@mattino5) March 31, 2021





