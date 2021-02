Avvocato con filtro da gatto durante udienza online/ Il video fa il giro del mondo

Simpatica disavventura capitata ad un avvocato del Texas: durante una videochiamata sul programma Zoom, questi si è presentato sotto le sembianze di un gatto a causa di un filtro attivo sulla stessa applicazione. La notizia ha fatto il giro del web e del mondo nel giro di poche ore, ed è stata ripresa in Italia da IlFattoQuotidiano, che spiega come la vicenda sia avvenuta nella giornata di ieri, martedì 9 febbraio, in occasione di un procedimento giudiziario virtuale, via web, presso il 394esimo tribunale distrettuale giudiziario della contea di Brewster.

Protagonista di questo episodio è stato l’avvocato Rod Ponton, che appunto si è presentato con le sembianze di un gatto. Nel filmato, che trovate più sotto, si sente la voce del giudice Roy Ferguson avvertire Ponton e dicendo “Credo che tu abbia un filtro attivato nelle impostazioni video“. Il legale si rende conto di avere il filtro attivo, non riuscendo però a toglierlo: “Sono pronto ad andare avanti – risponde lui – sono qui dal vivo, non sono un gatto”

AVVOCATO CON FILTRO DA GATTO ONLINE: “SE UN BIMBO USA IL VOSTRO PC…”

In seguito Roy Ferguson ha postato su Twitter il filmato del siparietto esilarante, spiegando: “Se un bambino ha usato il tuo computer, prima di partecipare a un’udienza virtuale controlla le Opzioni Zoom Video per assicurarti che i filtri siano disattivati. Questo gattino ha appena fatto un annuncio formale su un caso nel 394°”. Lo stesso giudice ha poi postato un altro tweet in cui ha voluto complimentarsi con l’avvocato Ponton per la calma e il sangue freddo mantenuto: “Questi momenti divertenti sono un sottoprodotto della dedizione della professione legale per garantire che il sistema giudiziario continui a funzionare in questi tempi difficili. Tutte le persone coinvolte lo hanno gestito con dignità e l’avvocato ‘filtrato’ ha mostrato una grazia incredibile. Vera professionalità”. Di seguito il filmato di quanto accaduto, con l’avvocato che si è trasformato in un… avvogatto.





