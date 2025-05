A Mattino 5 News nuovo focus sul delitto di Garlasco e in collegamento vi era Massimo Lovati, uno dei due legali di Andrea Sempio. Le prime parole sono state sulla famosa impronta rinvenuta all’interno della casa di Chiara Poggi, quella trovata sul muro che porta alla taverna.

“Sono contento che la procura abbia fatto chiarezza – spiega il legale – si tratta di una consulenza tecnica di periti di parte nominati dalla procura che ha la validità di qualsiasi altra consulenza tecnica, anche io posso nominare i miei periti. Non è scarsa ma ha una valenza che va verificata nel contraddittorio e nel dibattito, i consulenti tecnici non sono periti ma testimoni, vengono sentiti dal giudice del dibattimento e nel contraddittorio si verifica se dicono cose accoglibili o no”.

Delitto Garlasco/ Avv di Francesco Chiesa Soprani “Consegneremo i messaggi con Stefania Cappa in procura”

Sull’interrogatorio di Andrea Sempio a cui non hanno presenziato: “Io pensavo che le domande fossero dirette a cose vecchie come lo scontrino e le telefonate, non pensavo ci fossero delle novità, ovviamente ci saremmo trovati in forte difficoltà di fronte a questa novità (l’impronta di cui sopra ndr) quindi ho detto, meno male che non siamo andati”.

Delitto di Garlasco, "Alberto Stasi aveva un alibi"/ Il giudice che lo assolse: "Le indagini furono lacunose"

E ancora: “Non so se sono le impronte di Andrea Sempio o che altro, io metto in dubbio tutto e soprattutto una cosa non mi è chiara, questo reperto staccato dal muro è un reperto staccato dal muro nel 2007 che hanno conservato e che adesso dicono che è leggibile e prima non lo era, ma comunque con che cosa è stato raffrontato, questo non mi spiego.

AVVOCATO DI ANDREA SEMPIO: “NON MI HANNO AVVERTITO”

Quindi Lovati si domanda: “Dove sono andati a prendere l’impronta palmare di Andrea Sempio? Se è quella presa la seconda volta che hanno convocato Andrea Sempio è inutilizzabile perchè non mi hanno avvertito e non mi hanno telefonato, una cosa… lasciamo perdere. Io sono a conoscenza che hanno preso l’impronta palmare, purtroppo sì, ma quell’impronta è inutilizzabile”, ribadisce l’avvocato Lovati.

Delitto di Garlasco, mamma Alberto Stasi: "Sono schifata"/ "Capisco dolore dei Poggi, ma dovranno ricredersi"

Quindi ha meglio argomentato: “Voglio chiarire che le impronte di Andrea Sempio sono state apprese il 3 di marzo quando gli è stato notificato l’avviso di garanzia, poi per un mese e mezzo non si è più saputo nulla, abbiamo iniziato l’incidente probatorio il 9 di aprile, la dottoressa Garlaschelli ha sciolto la riserva il 14 aprile, nominando su richiesta della procura un perito dattiloscopico che prima non c’era e il 15 aprile guarda un po’ i carabinieri di Milano telefonano a Andrea Sempio dicendo di andare a prendere ancora le impronte con la scusa che prima non erano venite bene, non c’è lealtà processuale, mi dispiace dirlo.

Quelle impronte sono inutilizzabili, non si convoca un indagato per telefono senza avvertire il difensore, la procedura è importante”.

AVVOCATO DI ANDREA SEMPIO: “CONTESTO ANCHE IL MIO ASSISTITO”

Sul fatto che i genitori di Chiara Poggi dicono di non aver mai visto Andrea Sempio: “E’ la prima volta che sento che la mamma di Chiara Poggi è stata intervistata nel 2016 – replica Lovati – mai saputo. Sul fatto che lui frequentasse la casa, che lui abbia lasciato impronte sugli oggetti di Chiara Poggi è una cosa che vedremo dopo”.

In questo momento io contesto i risultati della procura di Pavia, li contesto perchè non ci credo, assolutamente, non credo a quella consulenza tecnica, le conclusioni devo farle verificare ai miei periti, voi avete il brutto vizio di dare per scontato quello che non è. Ma anche la procura dice: ‘Ci sono le impronte di Andrea Sempio’, ma chi l’ha detto? Lo hanno detti i suoi consulenti non i miei, io farò verificare tutto”.

Quindi conclude: “Noi contestiamo tutto, anche il mio assistito contesto, non sono utilizzabile le dichiarazioni del mio assistito, non sono state precedute dagli avvertimenti di avere la facoltà di non rispondere, sono cose volanti, la perquisizione a casa? Contestiamo tutto, anche il risultato delle perquisizione, non ho visto alcun bigliettino, Andrea Sempio può dire quello che vuole, io sono il suo avvocato e contesto tutto”.