Awed bloccato durante la prova leader all’Isola/ Blasi: “Sembri i piccioni sui fili”

Momento esilarante all’Isola dei Famosi 2021 quando Ilary Blasi dà il via alla prova leader tra gli uomini. A partecipare sono Ignazio Moser, Matteo Diamante, Awed e Andrea Cerioli, posizionati in cima ad un alto palo in mezzo al mare. Alla fine è Moser a trionfare ma, mentre tutti si tuffano e abbandonano con tranquillità la postazione, Awed rimane bloccato. Il naufrago non riesce a scendere, avendo paura dell’altezza e rimane lì, fermo per un po’ di minuti mentre la trasmissione va avanti con la premiazione di Ignazio con la collana da leader. Ilary Blasi chiede allora a Massimiliano Rosolino di raggiungere Awed ma lui si rifiuta: “Non si sono tuffato per Drusilla, figurati per lui! In qualche modo farà”. “Sembri i piccioni sui fili della luce!” scherz allora la conduttrice di fronte all’immagine di Awed bloccato e accovacciato sul palo. Dopo alcuni minuti, il naufrago inizia la sua difficoltosa discesa, finendo poi in acqua. “Soffro di vertigini”, spiegherà al microfono subito dopo.

