Awed “Dopo l’Isola dei Famosi voglio fare il conduttore”/ “Io come Zorzi? Non direi”

Awed è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 ma non chiedetegli di tornare in Honduras, come concorrente, perché non lo farebbe. Lui stesso lo conferma in un’intervista a Leggo in cui si racconta, parla dei momenti difficili attraversati ma anche del suo ritorno alla vita di tutti i giorni. Lo youtuber ci tiene ad osservare il suo percorso, a capire cosa è successo e cosa è stato detto in questi ultimi tre mesi e solo allora tirerà le somme di quanto è avvenuto nella sua vita e poi tornerà a mettersi in contatto con i suoi ex colleghi che ancora non ha sentito: “Non ho rivisto nessuno, quando vedo tre messaggi su WhatsApp mi viene l’ansia, volevo dedicare una chiamata a tutti, da Beppe Braida ad Angela, sto cercando info sul mio percorso fatto, e voglio tempo per me, voglio farmi un’idea di quanto detto e successo, mi interessa molto”.

E il suo futuro? Messo da parte un possibile ritorno all’Isola dei Famosi 2021, Awed adesso sogna di fare il conduttore. Ha partecipato al programma per avere una vetrina importante e mettersi in mostra davanti al grande pubblico ma adesso sogna di prendere in mano il timone di qualcosa che gli piace: “C’è il mondo della conduzione che mi affascina tantissimo. Mi piacerebbe poter entrare in contesti televisivi dove il mio tipo di conduzione possa essere di tipo spontanea”. Ma attenti a non paragonarlo a Tommaso Zorzi perché ci tiene a precisare che non sono proprio la stessa cosa: “Tommaso al GF ha “forzato” questa cosa perché ha smosso tanto pubblico, però se ci siamo è perché abbiamo un talento e qualcosa da raccontare. Siamo messi entrambi sullo stesso gradino, ma sono due percorsi differenti, anche i due reality sono completamente agli antipodi”.

