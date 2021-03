Awed eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Lui sogna Myrea: “Adesso limoniamo!”

Awed eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Awed eliminato all’Isola dei Famosi 2021 ad un passo dal suo sogno? Proprio adesso che il pubblico ha deciso di abbattere le barriere e permettere ai naufraghi di vivere insieme su “playa reunion” ecco che sulla sua testa incombe un televoto molto complicato. Il giovane casertano ha sicuramente già ottenuto il parere favorevole del gruppo ma allo scontro con la star Vera Gemma e con Gilles Rocca rischia davvero di dover uscire. Inutile dire che la sua eliminazione non sarebbe permanente visto che i naufraghi si ritroveranno su Parasite Island, ma a quel punto dovrà affrontare un televoto contro Brando Giorgi, eliminato di giovedì scorso. Sullo sfondo però non c’è solo il dramma della possibile eliminazione ma anche il fatto che il giovane adesso è finalmente ad un passo dal suo sogno, conoscere e poter parlare da vicino con la sua Myrea Stabile.

Non è la prima volta che Awed ci prova sull’Isola dei famosi con l’ex Pupa ma fino a questo momento si è accontentato di momenti fugaci rubati alla palizzata che divideva l’Isola. Adesso che ha l’occasione di conoscerla e di poterla tenere sotto controllo notte e giorno e riuscire, magari, a conquistarla, ecco che arriva funesto il televoto. Nei giorni scorsi, ancora prima di togliere la palizzata, lui e Vera Gemma sono di nuovo partiti all’attacco con Myrea Stabile parlando un po’ con lei della sua gestione del fuoco tutta da sola ed è a quel punto che lo youtuber ha ammesso di sognare una limonata con la Pupa: “adesso arriva, mi prende dalla testa, mi bacia e limoniamo”. Ancora il suo sogno non si è realizzato ma questa sera durante la puntata scopriremo come è andato il loro primo abbraccio il giorno seguente alla scorsa diretta quando Awed ha avuto modo di avvicinarsi a Myrea mentre ha dovuto fare a meno dell’amato amico Paul Gascoigne, fuori per un infortunio, almeno per il momento.

