Awed eliminato all’Isola dei Famosi 2021?/ Piange incaz*ato: “Non è giusto!”

‘E’ come essere invitato alla festa dell’anno e sapere già che sarai uno dei primi ad andare via’, così Awed ha commentato il fatto di essere finito in nomination all’Isola dei Famosi 2021 la settimana scorsa contro Matteo Diamante, una cosa che davvero non ha preso bene. Appena arrivato sull’Isola dopo la diretta, il giovane youtuber ha deciso bene di lamentarsi e sfogarsi proprio parlando con Andrea Cerioli perché mai e poi mai avrebbe voluto iniziare la finale del programma in nomination con il rischio di uscire e non andare avanti poi il resto della serata, cosa ne sarà di Awed? Le lacrime e le proteste non sono mancate perché la nomination e l’assenza di fuoco non gli ha permesso di iniziare bene la settimana, quella che ha portato alla finale di oggi ma poi tutto è cambiato.

Awed ha avuto modo di stringere ancora di più i rapporti personali con i suoi compagni naufraghi all’Isola dei Famosi 2021 e, in particolare, ha avuto modo di ricevere delle parole bellissime proprio da Matteo Diamante che in lui ha trovato un amico speciale. Il Pupo ha scritto una lettera allo youtuber trovando per lui anche due sassi di diverso colore che terranno metà ciascuno per ricordarsi questo periodo. A dividerli stasera però ci penserà la nomination perché uno dei due sicuramente non continuerà la sua corsa verso il finale e, quindi, la vittoria di uno dei finalisti, che sia proprio il favorito Awed a lasciare tutto e andare avanti fino alla fine? Lontano dall’Honduras c’è chi parla di lui come di un giocatore molto furbo (vedi Daniela Martani), alla fine sarà lui a spuntarla proprio per questo?

