Awed eliminato?/ Piange con Braida e chiede scusa ma Gilles Rocca non si fida

Awed protagonista dell’Isola dei Famosi 2021. Qualcuno avanza l’ipotesi che si tratti di un giovane dagli occhi cattivi e pronto a farsi notare a tutti i costi, anche quelli dei suoi compagni di viaggio, mentre altri lo hanno visto in difficoltà e forse deluso dalla nomination che gli è piovuta addosso. La stessa Ilary Blasi ha fatto notare che forse lo youtuber non ha preso molto bene la nomination ed è per questo che ha reagito in questo modo cercando di mettere con le spalle al muro i colpevoli e creando scompiglio sull’isola prendendo di petto Gilles Rocca.

Proprio con lui c’ stata una discussione destinata a rimanere nella storia del programma per via delle accuse piovute addosso al fonico e attore reo di essere falso e di essere anche violento. Awed tira fuori quindi la storia di Daniela Martani e le parole che ha detto ai dati dell’ex gieffina ferendo e colpendo nel profondo quindi il fonico che a quel punto ha un po’ dato di matto.

Awed si scusa con Gilles Rocca e Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021

Le cose sono cambiate proprio in questi giorni per Awed che all’Isola dei Famosi 2021 ha deciso di isolarsi subito dopo la puntata. Dopo quello che è successo in Palapa si è sentito solo e abbandonato e così ha pensato bene di prendere le sue cose e andarsene da parte fino a quando proprio Beppe Braida non ha deciso di abbracciarlo e chiarirsi con lui. L’attore comico è molto legato all’influencer e vederlo così messo in un angolo da solo gli ha fatto davvero male tanto da scoppiare a piangere abbracciandolo.

Awed ha pensato bene di ascoltare i consigli dell’amico e tornare dal resto del gruppo chiedendo scusa in privato a Gilles Rocca e poi anche alla stessa Francesca Lodo che in puntata aveva definito una valletta del fonico senza personalità. In molti non credono alle sue scuse perché senza un pentimento e il più dubbioso sul suo modo di fare è stato Roberto Ciufoli, cosa succederà nella puntata di questa sera?



