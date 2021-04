Awed “Fariba sta sempre con le tette di fuori”/ “Ho l’ormone a zero altrimenti..”

Gli scivoloni sono sempre dietro l’angolo soprattutto quando si tratta dei reality anche se nel caso dell’Isola dei Famosi 2021, a differenza del Grande Fratello Vip, può aiutare la differita e la mancata diretta. Sembra però che le polemiche non manchino mai soprattutto quando uno come Awed si lascia andare ad apprezzamenti e polemiche relative alle sue compagne di viaggio. A finire nel mirino dello youtuber questa volta è la “neo” arrivata Fariba Tehrani. La donna si è subito inserita nel gruppo ma, a quanto pare, ha il vizio di lavarsi e spogliarsi senza temere molto occhi indiscreti che, in questo caso, sono proprio quelli del giovane Awed che ha perso un po’ la verve dei primi giorni di quando guardava assatanato la bella Miryea Stabile.

Andrea Cerioli Vs Roberto Ciufoli: "Nomination architettata"/ "Per una stron*ata..."

Awed “Fariba sta sempre con le tette di fuori”

Adesso ha “l’ormone a zero”, lui stesso lo rivela parlando con i compagni di avventura dell’Isola dei Famosi 2021, ma questo non gli impedisce di giudicare e dire la sua su Fariba Tehrani al grido di “Sta sempre con le tette di fuori”. A quel punto il suo commento continua rivolgendosi ad Andrea Cerioli: “Sai quando hai proprio l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me scoperta, ho chiuso gli occhi e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarla”. A quel punto è proprio il tronista che, certo di finire in un guaio e in una valanga di polemiche, ha provato a cambiare argomento: “Tu hai fame, sei stanco” ma Awed non si è fermato e ha rilanciato: “Vabbè posso guardare o nemmeno quello dopo 21 giorni”.

LEGGI ANCHE:

Cristiana Lauro attacca Daniela Martani/ "Veganismo unico modo per far parlare di sè"Giulia Salemi difende mamma Fariba dagli attacchi all'Isola/ "Lista nera", Zorzi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA