Vera Gemma non dimentica la sua amicizia con Awed ma nemmeno il momento in cui il naufrago l’ha tradita, almeno per metà. I due hanno già avuto modo di parlare di questo all’Isola dei Famosi 2021 e forse lo faranno ancora anche nelle prossime settimane ma quello che è certo è che questa sera l’attrice sarà in studio e a quel punto, proprio in occasione delle prove per l’Immunità previste per questa sera, potrebbe lanciare la sua idea di come andrà a finire il programma. Secondo Vera Gemma, infatti, Awed è molto favorito e non solo perché i naufraghi non lo nominano perché lo hanno preso sotto la loro ala ma anche perché per loro è difficile uscire perché molto amati anche dal popolo dei social che vota in caso di nomination. E’ davvero così che andranno le cose per lui?

Awed bloccato durante la prova leader all'Isola/ Blasi: "Sembri i piccioni sui fili"

Awed favorito all’Isola dei Famosi 2021? Vera Gemma: “Dalla sua parte c’è il pubblico”

In effetti non abbiamo molte notizie di Awed di questi giorni e dopo la diretta dell’Isola dei Famosi 2021 di venerdì scorso, lo youtuber ha avuto modo di assimilare quello che è successo ma, soprattutto, occuparsi dei soliti pettegolezzi. Al ritorno in Playa, infatti, è scoppiata la lite e tutto perché proprio Ignazio e Matteo sono finiti allo scontro per via di Miryea che ha rivelato a quest’ultimo che il gruppo, Awed compreso, aveva complottato per nominarlo. A quel punto anche Awed è stato chiamato in causa anche se lui, ormai lo sappiamo bene, non ama lo scontro fisico a differenza di Moser. Sarà lui in versione filosofo a risolvere la questione questa sera?

