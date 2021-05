Awed finalista all’Isola dei Famosi 2021?/ Dalle lacrime alla vittoria o forse…

Pensando al possibile secondo finalista dell’Isola dei Famosi 2021 non possiamo non pensare ad Awed. Per fortuna forse la prova fisica e la possenza non saranno importanti nella serata di questa sera, a parte la questione immunità, e questo potrebbe permettergli di accedere proprio alla finalissima dell’Isola accodandosi ad Andrea Cerioli come secondo finalista del programma, ma se così non fosse? Al momento sappiamo davvero poco su quello che potrebbe succedere questa sera perché le anticipazioni parlano di un possibile immune al televoto flash che verrà aperto in diretta in seguito ad una serie di nomination lampo e ben dichiarate che potrebbero mettere in crisi i naufraghi dell’Isola in vista della finalissima del 7 giugno, quale sarà il ruolo di Simone in tutto questo?

A fare il bello e il cattivo tempo potrebbe essere proprio la sua amicizia con gli altri naufraghi, perché il cerchio si stringe e il suo nome potrebbe essere quello di Fariba o magari proprio quello di Miryea, dipende da quale delle due rimarrà questa sera in Honduras.

Awed finalista all’Isola dei Famosi 2021?

Dall’altro lato abbiamo l’ultima discussione che ha visto proprio Fariba Tehrani allo scontro con Andrea Cerioli e Valentina Persia all’Isola dei Famosi 2021. Proprio quest’ultima si è poi sfogata con Awed lasciando intendere che lei ha già pronto il nome per le nomination e che quel nome è proprio quello di Fariba Tehrani. Lo youtuber si è limitato ad annuire senza svelare la sua nomination ma siamo sicuri che il gruppo sarà nuovamente compatto contro la persiana, dovesse rimanere lei dopo lo scontro con Miryea Stabile. Ciliegina sulla torta sarà la possibile nomina a secondo finalsta, il gruppo sceglierà lui se fosse chiamato a farlo?

