Awed finalista dell’Isola dei Famosi 2021/ Stratega pronto a vincere o…

Awed finalista dell’Isola dei Famosi 2021?

E alla fine Awed sta tirando fuori un’energia, anche fisica, che nessuno si aspettava, uno sprint finale che oggi potrebbe portarlo ad essere addirittura il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2021. Dal suo essere quasi allettato sulla sua bella stuoia ad arzillo vincitore della prova leader il passo è stato breve e così eccolo in questi giorni occuparsi di scherzi insieme al suo complice Andrea Cerioli ma destando un po’ di dubbi in Isolde Kostner convinta che sia un bravo ragazzo ma che in fondo stia affrontando questo discorso con un po’ di furbizia.

Quanti chili hanno perso i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021?/ Dimagrito di più...

Mentre la forma mentale sembra essere sempre ben allenata e pronta a rispondere ad ogni necessità, di quella fisica non possiamo dire lo stesso. Angela Melillo continua a provare a farlo allenare con il suo risveglio muscolare e un po’ di stretching ma con poco risultato, lo vedremo giocarsi il tutto per tutto questa sera?

Awed favorito all'Isola dei Famosi 2021?/ Vera Gemma: "Dalla sua parte c'è.."

Awed sotto la lente di Isolde Kostner: “E’ furbo e adesso..”

Chi ha seguito il programma e le sue anticipazioni sa bene che all’Isola dei Famosi 2021 è arrivato il momento di fare il nome del primo finalista e sembra che sarà un mix tra il parere dei naufraghi, una serie di prove che metteranno tutti contro tutti e poi il televoto, a stabilire il nome di chi potrà arrivare tranquillamente al prossimo 7 giugno, data della finale. Inutile dire che l’attenzione di tutti è proprio concentrata su Awed.

Simone ha saputo conquistare i naufraghi con il suo modo di essere e di fare e anche il pubblico a casa lo adora, ma siamo davvero sicuri che il fisico e le prove fisiche non gli ostruiranno la strada?

Awed bloccato durante la prova leader all'Isola/ Blasi: "Sembri i piccioni sui fili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA