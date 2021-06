Awed, flirt con Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi?/ “Stavamo giocando e…”

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021, Awed, torna in tv dopo il grande trionfo in Honduras. Dopo aver raccontato i dettagli dei mesi vissuti da naufrago sui social, Simone Paciello, questo il vero nome di Awed, insieme ad Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Valentina Persia con cui è nata una splendida amicizia durante i mesi trascorsi in Honduras, svela come procede la sua vita dopo la grande vittoria nella quindicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Ospite della puntata di Mattino Cinque in onda oggi, mercoledì 23 giugno, Awed commenta il rapporto con Emanuela Tittocchia, in collegamento da Roma. Federica Panicucci manda in onda un filmato dell’avvicinamento che i due ex naufraghi hanno avuto in Honduras. Tra Awed e la Tittocchia, infatti, c’è stato anche un bacio, ma è stato tutto un gioco.

Awed e il presunto flirt con Emanuela Tittocchia: “Ho un’altra”

“E’ bello che, dopo 85 giorni di digiuno, di fame e di carestia e si parla del massaggio ad Emanuela Tittocchia. Sono quelle cose che ti scaldano il cuore“, ironizza il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021. “Con Emanuela stavamo giocando, ma l’ho apprezzata tantissimo perchè è stata una donna in grado di mettersi in gioco, super ironica”, aggiunge Simone Paciello. “Simone è un ragazzo molto intelligente e molto maturo perchè a 24 anni ha una cultura pazzesca”, dice la Tittocchia. Un paparazzo, ospite di Mattino Cinque, lancia lo scoop: “Emanuela non pensa ad Awed, ma è nata una coppia. Presto sarà fotografata”, dice il paparazzo. La Tittocchia puntualizza di non essere una delle parti interessate mentre Awed dice: “Ho un’altra”. Sarà vero?

