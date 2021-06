Awed ha bestemmiato all’Isola?/ La segnalazione impazza ma il video svela che…

L’Isola dei Famosi 2021 sta per giungere al termine. Nella puntata di lunedì 7 giugno, Ilary Blasi proclamerà il vincitore di questa edizione. Tra i finalisti in gioco c’è Awed, spesso oggetti di discussione e qualche polemica da parte del pubblico. L’ultima nasce dopo la visione di un filmato (minuto 1.05 circa) che, secondo qualcuno, potrebbe contenere una bestemmia. Il filmato in questione è quello mandato in onda dalla Blasi nel corso della puntata di lunedì scorso, la semifinale, in cui Ignazio Moser allena duramente Awed. In una scena, Ignazio sveglia bruscamente l’influencer, che sta dormendo all’interno della tenda del gruppo. In tutta risposta, Awed, secondo alcuni, bestemmierebbe, per poi dirgli “Tu non stai bene con la testa”.

Awed ha bestemmiato all’Isola dei Famosi? Il video svela…

Ascoltando più volte il filmato e la parte in questione risulta però molto difficile dire che quella sia davvero una bestemmia. In realtà parrebbe essere un “We fratè, tu non stai bene con la testa”, detto chiaramente con accento napoletano. In effetti c’è da considerare che, se quella fosse stata realmente una bestemmia, difficilmente sarebbe stata inserita in un filmato montato dalla produzione da mandare in onda in diretta. Insomma, non sembra ci saranno intoppi per Awed in vista della finalissima dell’Isola dei Famosi, d’altronde, ad oggi, non c’è stato alcun comunicato ufficiale da parte della produzione. Non ci resta che attendere lunedì per scoprire se possa essere proprio lui il vincitore di questa edizione.

