“Awed leader con l’imbroglio”/ All’Isola dei Famosi 2021 scoppia la polemica

Si continua a parlare di Awed e della prova leader vinta ieri, un vero e proprio miracolo per chi conosce bene l’Isola dei Famosi 2021 e anche le movenze dello youtuber. I più attenti, però, non si sono soffermati sulla vittoria in sè ma sul percorso fatto da Simone per arrivare alla vittoria. Contro di lui era schierata Isolde Kostner ed entrambi avrebbero dovuto strisciare come vermi pancia a terra e senza l’aiuto di braccia e gambe ma qualcosa non è andato come previsto e tutto per via di Awed che, a detta del pubblico, avrebbe imbrogliato, ma in che modo? Come avrebbe potuto visto che braccia e gambe avrebbero dovuto essere legati? A quanto pare (come potete ben vedere dalla foto in alto) sembra proprio che per Awed le regole siano un optional visto che per portarsi avanti, ad un certo punto, ha usato proprio il braccio.

Il “triangolo” Jeda, Ilary Blasi e Vera Gemma/ Video: diventa la telenovela "Jedaje"

“Awed leader con l’imbroglio”, scoppia la polemica all’Isola dei Famosi 2021

Lo stesso Massimiliano Rosolino ha subito ricordato ai suoi due naufraghi all’Isola dei Famosi 2021: “Entrambi hanno le mani e le gambe legate. Dovranno spingere solo con la testa o al massimo con le spalle il pallone verso la rete. Per complicare il tutto dovranno strisciare per terra ed il bacino dovrà stare raso alla sabbia”. Fatto sta che si vede benissimo il braccio usato da Awed per trascinarsi avanti in modo più veloce rispetto alla sua rivale che, a quel punto, non poteva fare altro che perdere. Possibile che nessuno dallo studio abbia notato quello che il pubblico ha visto da casa sfogandosi subito sui social?

