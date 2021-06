Awed/ “L’Isola? Il reality più difficile del mondo. Ho tenuto unito il gruppo”

A distanza di una settimana dalla sua vittoria all’Isola dei Famosi 2021, Awed ha concesso una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per ripercorrere la sua avventura: “Ho vinto il reality più difficile del mondo. I disagi lì sono veri e la fame pure. Ho perso 20 chili. Mi ero pure allenato a casa a mangiare un po’ meno, mai avrei immaginato che sarebbe stata così dura”, ha raccontato lo YouTuber. In Honduras la fame accompagna i naufraghi di giorno e di notte, e obbliga a pensare ad altro per non impazzire: “In finale sono arrivate le persone più stabili. È un’esperienza dentro se stessi perché devi lasciare andare ciò che non serve, anche le cose immateriali”, ha spiegato il vincitore. Simone Paciello, in arte Awed, non si è mai abbattuto e sulle spiagge dell’Isola ha lasciato ansie e paure.

Awed: “Sull’Isola non ho mai smesso di essere me stesso”

Facendo un bilancio della sua avventura all’Isola dei Famosi 2021, Awed è convinto di aver vinto per non essersi mai lasciato vincere dalle difficoltà: “Non ho mai smesso di essere me stesso, il ragazzo insicuro e paranoico, che gioca con l’ironia per sdrammatizzare il disagio”. E sul suo atteggiamento da naufrago ha detto: “Io investivo le mie energie per tenere unito e motivato il gruppo. È quello che nella vita riesco a fare meglio”. Per lo YouTuber la sua vittoria è un primo passo per far capire il valore di chi lavora sul web. E annuncia che il suo prossimo video si intitolerà “Awed commenta Awed all’Isola”. Per il giovane napoletano uno dei momenti più belli sull’Isola sono le chiacchiere i gli scherzi con Paul Gascoigne, il suo mito calcistico da sempre. Infine spera di continuare a coltivare una lunga amicizia con Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Matteo Diamante.

