Awed malore a L’Isola dei Famosi 2021/ Resta appeso sul girarrosto, ma…

Awed nuovo malore a L’Isola dei Famosi 2021: lo youtuber durante la prova del girarrosto contro Ignazio Moser resta appeso e ha difficoltà a scendere. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, il giovanissimo youtuber è chiamato ad una nuova difficilissima sfida: quella del girarrosto. L’obiettivo è importante: quello di conquistare uno dei posti disponibili per giocarsi, il tutto per tutto, con Isolde Kostner e Matteo Diamante, al televoto per diventare il secondo finalista della quindicesima edizione del programma di successo di Canale 5. Una sfida non facile per Awed che deve vedersela con Ignazio Moser; una sfida che vede il giovanissimo youtuber in difficoltà sin dall’inizio, ma nonostante tutto resiste con grande coraggio appeso alla macchina. Lo youtuber resiste, ma dopo circa quattro minuti decide di abbandonare la prova lasciando così la vittoria ad Ignazio Moser.

Awed si sente male a L’Isola dei Famosi 2021: cosa è successo?

Nuovi momenti di paura per Awed a L’Isola dei Famosi 2021. Lo youtuber si è ritrovato nuovamente a dover affrontare una durissima prova fisica finendo per sentirsi male. Durante la prova del girarrosto, infatti, il giovanissimo YouTuber dopo aver abbandonato è rimasto appeso su di un palo non riuscendo a muovere un passo. Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino più volte gli hanno chiesto se fosse tutto ok, ma il naufrago ha rassicurato tutti con tanto di pollicione senza però riuscire a spostarsi di un centimetro dal palo a cui si è aggrappato. Dopo alcuni minuti di paura e smarrimento però il giovanissimo youtuber è stato aiutato da qualcuno della produzione a lasciare il girarrosto scendendo così e facendo ritorno in Palapa insieme agli altri naufraghi. Purtroppo Awed perdendo la sfida contro Ignazio Moser si è giocato la possibilità di conquistare uno dei posti disponibili per la finale de L’Isola dei Famosi in onda il 7 giugno 2021.

