Awed “Non ho tradito Vera Gemma”/ “Beatrice Marchetti mi piaceva davvero”

Awed è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 e dopo il suo viaggio della fortuna finalmente ha messo piede in Italia dove sta tornando alla sua vita di sempre, giorno dopo giorno. Alla fine del suo percorso sta mettendo insieme i pezzi di quanto è successo a cominciare dai cambiamenti e dalle riflessioni fatte sulla sua vita e i suoi affetti e finendo agli oltre 20 chili persi in questi tre mesi (da 77 chili a 55). Conversando con Fanpage.it, il vincitore dell’edizione 2021 ha avuto modo di rivelare qualcosa in più anche sul rapporto con tre naufraghe e, in particolare, con Vera Gemma, che lo ha accusato di averle voltato le spalle, ma anche con Beatrice Marchetti (che lo ha punito con il bacio di Giuda) e con Valentina Persia che lui ha nominato ad un passo dalla finale facendola infuriare e deludendola.

Awed dopo l’Isola dei Famosi 2021 rivela: “Non ho tradito Vera Gemma”

Proprio riguardo alla figlia di Giuliano Gemma, Awed ha rivelato: “Voltare le spalle” è esagerato. Trattandosi di un reality show basato anche sulle discussioni, è chiaro che determinate prese di posizione siano giudicate come dei voltafaccia”. In realtà il naufrago ammette di aver preso le distanze da quello che stava diventando al suo fianco perché lui non è mai stato in quel modo “Sentivo di stare tradendo me stesso perché non sono così”. E su Beatrice Marchetti ammette poi che è l’unica per la quale, per un paio di settimane, ha sentito qualcosa di diverso: “Mentirei se non dicessi che ci sono state due settimane sull’Isola durante le quali ho provato un interesse significativo nei confronti di Beatrice Marchetti. Dal momento che è emersa la nostra incompatibilità e lei ha ammesso di essere fidanzata ci abbiamo messo una pietra sopra”.

