Awed pazzo di Beatrice Marchetti “Mi piace”/ Lei è fidanzata? Indizi svelano che…

Era inevitabile che l’arrivo di Beatrice Marchetti all’Isola dei Famosi 2021 scatenasse qualche reazione, soprattutto tra gli uomini di Playa Reuniòn. Uno su tutti: Awed. La modella ha fatto immediatamente colpo sull’influencer che ha ammesso senza peli sulla lingua di essere pazzo di lei. Nel corso di un confessionale ha infatti svelato: “Beatrice mi piace. – così ha annunciato di essere pronto a corteggiarla – Ho deciso come prima uscita di coppia di portarla sugli scogli a farle vedere come si pesca. Siamo andati, lei ogni tanto si teneva a me perché ha visto un uomo virile sul quale poteva far breccia”. Awed ha insomma dato il via alle sue tecniche di corteggiamento, ma Beatrice potrebbe realmente cedere alle sue avances?

Beatrice Marchetti è single?

Altra domanda da chiarire è: Beatrice Marchetti è fidanzata? Qualcuno da fuori potrebbe dunque essere geloso delle avances di Awed nei suoi confronti? Stando a quanto rivelano i pochi indizi sulla sua vita privata, attualmente la modella è single, d’altronde proprio nel corso della diretta di lunedì scorso ha ammesso di essere rimasta colpita dalla bellezza di Gilles Rocca. Per Awed ci sarà una piccola speranza? Staremo a vedere nel corso di questa avventura all’Isola dei Famosi 2021.

