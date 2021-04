Awed, perché Simone Paciello si chiama così?/ “Non avevo voglia di cercare un nome..”

Awed è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 che più sta facendo discutere, ma vi siete mai chiesti perché si chiama così? Il vero nome di Awed è Simone Paciello ma la star del web, che conta su Instagram 1 milione e settecentomila follower, è ormai noto a tutti col suo nome d’arte. Ma perché proprio Awed? A spiegarlo è stato lui qualche tempo fa, come riporta altranotizia.it.

“Il nome deriva dalla mancata voglia di cercarne uno fatto per bene. Sulla tastiera non sono altro che quattro lettere molto vicine. – ha fatto sapere – Con il senno di poi si è rivelato un giusto nome ed è andata bene. Anche se non si può dire che è uno dei nomi migliori. Chi è svogliato basta che scrive quattro lettere sulla tastiera ed escono i miei video”.

Awed all’Isola dei Famosi 2021: polemiche e…

L’avventura di Awed all’Isola dei Famosi 2021 è al momento una delle più movimentate. I fan si sono appassionati in modo particolare alla sua amicizia con Vera Gemma che la scorsa settimana è stata però eliminata dal televoto ed è finita a Parasite Island. Simone, però, non sa che Vera potrebbe rientrare in gioco proprio questa sera attraverso un televoto tra i concorrenti dell’Isola segreta. Come cambieranno gli equilibri se farà ritorno nel gruppo?

