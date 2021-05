Awed/ Riesce a riconquistare Emanuela Tittocchia dopo il tradimento?

Awed Simone Paciello sembra quello che possiamo definire un vero e proprio marpione. Fino a questo momento all’Isola dei Famosi 2021 si è occupato delle giovani donne che poteva prendere di mira tanto da essere etichettato come una mantide religiosa che, a mano a mano, ha fatto fuori tutte coloro per le quali ha provato interesse. Ed Emanuela Tittocchia? Ancora una volta il loro rapporto di amore e odio continua ad andare avanti e anche in questa settimana è successo di tutto soprattutto da quando proprio lui ha deciso di sfidarla per la prova nella scorsa puntata approfittando del suo piccolo problema alla mano e tutto per vincere. Alla fine Awed l’ha davvero spuntata ma l’attrice ha promesso vendetta, ci sarà davvero modo per vedere il bel Simone fuori dai giochi?

Awed Simone Paciello/ "Fariba Tehrani? Non so se è vera..", nuovo scontro con Vera Gemma?

Awed Simone Paciello di nuovo vicino ad Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021?

Al momento sappiamo che questa sera ci sarà una complicata prova all’Isola dei Famosi 2021 per eleggere un super leader che avrà dei ‘poteri’ e che di sicuro possiamo ritenere che Awed sia fuori dai giochi per via della sua scarsa prestanza fisica e per i fallimenti che si è lasciato alle spalle in questi due mesi. L’unica cosa certa è che con il suo modo di fare, però, è riuscito a riconquistare la Tittocchia tanto che, suo invito di Fariba, ha deciso di schiacciare e pulire per lui delle mandorle. Dal canto suo Awed, per ringraziarlo, ha pensato bene di lanciarsi in uno dei suoi massaggi facendo sognare l’attrice. I due sono finalmente vicini o questa sera la Tittocchia sferrerà il suo colpo contro di lui?

