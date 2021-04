Awed, Simone Paciello/ Beatrice Marchetti ha lasciato il segno… deluso e tradito!

Awed Simone Paciello deluso e tradito. Così lo abbiamo lasciato proprio un paio di giorni fa all’Isola dei Famosi 2021 con una diretta che lo ha messo a dura prova e che lo ha costretto al ritorno triste su Playa Reunion. Lo youtuber si è di nuovo messo nei guai per una donna e questa volta la fortunata, o sfortunata, è stata la modella Beatrice Marchetti che è finita in nomination proprio per colpa sua, almeno a suo dire, e che per questo è stata eliminata. La modella adesso si è fermata a Playa Desolada ma prima di annunciare il suo sì, ha avuto modo di incontrare proprio Awed. Lo youtuber era sicuro del fatto che tra loro fosse tutto chiarito, almeno questo era successo a telecamere spente a suo dire, ma una volta che si è trovato davanti la modella ha capito che non era proprio così.

Awed allo scontro con Beatrice all’Isola dei Famosi 2021

Beatrice gli ha vomitato addosso il suo odio per la situazione in cui sono finiti e per via della nomination che l’ha portata all’eliminazione convinta che sia proprio colpa sua e dei suoi amici che si sono coalizzati per farla fuori. A quel punto Beatrice gli stampa un bel bacio di Giuda e lo youtuber prende e porta a casa arrivando sconvolto in Palapa ma chiarendo subito che non può dire niente anche se vorrebbe. Il primo pensiero di Angela Melillo è andato al fidanzato di Beatrice pensando quindi ad uno scontro tra i due ma Awed conferma ancora che non può dire niente a riguardo. Anche più tardi, tornato su Playa Reunion, lo youtuber ha dovuto tenere lontano Andrea Cerioli pronto a scoprire e scavare su quello che è accaduto mentre Awed non era presente. Anche in quel caso lui si è detto affranto per via del colloquio avuto con la modella ma poi ha invitato l’amico a stare attento a quello che si dice a telecamere spente perché poi quando la luce si riaccende, tutto cambia, proprio come è successo a lui.

