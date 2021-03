Awed, Simone Paciello/ Chi è? Da Youtuber a commentatore tv con GF Vip Party (Isola dei famosi)

Chi è Simone Paciello, Awed?

Simone Paciello, conosciuto come Awed, è uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, ma il pubblico lo conosce come youtuber famoso per via del suo canale, aperto nel lontano 2014, e che gli ha permesso di partecipare anche alle prime due stagioni di Social Face. Nato a Napoli il 12 luglio del 1996, ha solo 24 anni e già ha si è fatto conoscere per i suoi commenti in chiave ironica sui programmi della televisione ma senza mai fermarsi. Proprio mentre si è dato da fare con gli altri youtuber, ha cominciato a girare video insieme ai suoi colleghi Amedeo Preziosi e Riccardo Dose e insieme arrivano a firmare con la Newtopia, la casa discografica di J-Ax e Fedez, esordendo nel cinepanettone di Massimo Boldi “Natale al Sud“. Ma Awed non si è fermato qui e chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 sa benissimo che proprio lui si è occupato di uno speciale programma social prepuntata, il GF Vip Party insieme ad Annie Mazzola.

Gianfilippo Failla, ex fidanzato Daniela Martani/ "Pensavo fosse amore invece era.."

Simone Paciello, Awed, scambia ruolo con Tommaso Zorzi

Proprio in quel frangente ha avuto occasione di commentare quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP e ora toccherà a Tommaso Zorzi ricambiare il “favore” facendo da opinionista all’Isola dei Famosi 2021 mentre Simone Paciello ne sarà un naufrago a tutto gli effetti. Il video del suo annuncio su Youtube della partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi ha collezionato più di 250 mila visualizzazioni. E la sua vita privata? Non ci sono molti dettagli in merito ma siamo sicuri che qualcuno verrà a galla nei prossimi giorni nel reality, non ci rimane che attendere per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

EZIO BASTIANELLI, EX MARITO ANGELA MELILLO/ Con lui ha avuto la figlia MiaSheryl e Wendy, ex moglie e ex fidanzata di Paul Gascoigne/ Lasciato in lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA