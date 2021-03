Awed ‘Simone Paciello’/ Complicità o flirt con Vera Gemma? (Isola dei Famosi 2021)

Awed ‘Simone Paciello‘ dal web all’Isola dei Famosi 2021. Lo youtuber campano è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del reality show di Canale 5 condotto quest’anno da Ilary Blasi. La prima grande prova televisiva per il giovane youtuber ed influencer che durante la prima puntata si è dovuto lanciare dall’elicottero nel mare dell’Honduras. Una prova non semplice per il concorrente che poco prima di lanciarsi ha esclamato: “mamma mia che ansia”. Per fortuna è andato tutto bene e il giovanissimo è approdato sulla terra ferma dove ad attenderlo c’era l’inviato Massimiliano Rosolino.

Awed è uno dei concorrenti del gruppo dei burinos con Vera Gemma, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca e Paul Gascoigne e parlando proprio del suo gruppo ha detto: “se essere burino fosse un mestiere avrei dei dipendenti sottopagati”. Lo youtuber è prontassimo, anche se non nasconde che sentirà la mancanza di un piatto in particolare: “se c’è qualcosa che mi mancherà sarà la parmigiana di melanzane di mia mamma, sull’isola farò una versione rivisitata a base di cocco”, mentre riguardo all’assenza del telefonino ha sorpreso tutti dicendo “io e il mio telefono siamo inseparabili. Siamo come Totò e Peppino, senza uno non esiste l’altro. Io comunque voglio dimostrare che, anche se vengo dal web, riuscirò a stare senza telefono”.

Awed e Vera Gemma si piacciono? Sempre più vicini all’Isola dei Famosi 2021

Intanto Awed alias Simone Paciello all’Isola dei Famosi ha trovato già una fortissima complicità con una delle naufraghe burinos. Si tratta di Vera Gemma a cui si è molto avvicinato nelle prime ore trascorse sull’isola dei burinos. Davanti al fuoco i due si sono ritrovati e hanno cominciato a ridere e scherzare. “Siamo uno youtuber e una milf” dice l’attrice con lo youtuber che le domanda della nomination ad Angela Melillo: “tu pensi che a parti inverse lei ti avrebbe nominato?”. La figlia di Giuliano Gemma risponde: “prima o poi tutti ti possono nominare, a parte te che hai un debole oggettivo verso di me, ma del resto come biasimarti?”.

Awed ha poi continuato a scherzare con la naufraga dicendole: “se mi avessero detto tu un giorno sarai in riva al mare in Honduras con Vera Gemma, avrei detto chi caz*o è Vera Gemma?” con la figlia d’arte che ribatte scherzosa: “avrei detto lo stesso se mi avessero detto a me un giorno sarai in riva al mare con Awed, ma chi lo conosce, ma chi è?”. Infine Vera si propone per dormire con lui: “senti ma se io stanotte dormo con te, vicino a te, mi piglio il pubblico giovane?”, ma lo youtuber imbarazzo replica: “io dormo con Paul piuttosto”.



