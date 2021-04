Awed, Simone Paciello/ Confronto con Vera Gemma e con Beatrice..

“Ma cosa ci faccio alle donne”? Con questa emblematica domanda Awed, Simone Paciello, all’Isola dei Famosi 2021 ha vissuto questi giorni pensieroso per quello che è successo in diretta lunedì ma, soprattutto, per quello che è successo con la bella Beatrice. Ancora una volta lo youtuber ha lanciato il suo amo ma se da una parte la modella ha detto la sua calando un bel due di picche ad Awed, in un secondo tempo sembra che le cose siano un po’ cambiate. Beatrice si è detta pronta a dei discorsi più profondi con lui e poi lo ha accusato di parlare di cose poco interessanti. In realtà non si è capito se le accuse erano relative al poco interesse di Awed ad instaurare un vero rapporto con lei oppure no, fatto sta che i due hanno litigato lunedì subito dopo la puntata ma poi hanno recuperato un po’ la serenità, a che punto li troveremo questa sera?

Awed trova la pace con Beatrice ma con Vera Gemma…

Dall’altra parte Awed, Simone Paciello, si è trovato faccia a faccia con Vera Gemma. L’attrice all’Isola dei Famosi 2021 non ha gradito il fatto che lui abbia chiesto scusa per i suoi pensieri agli altri naufraghi e che, in parte, abbia rinnegato anche il loro rapporto. Lei ha subito ribadito di aver creduto in lui sin dall’inizio e che pensava che la cose fosse ricambiata ma invece non è stato così: “Hai pensato che questo programma potesse fare a meno di me e qui ti sei sbagliato. Io non me ne sono mai andata da qui. Ho sentito tante cose che tu hai detto, come il fatto che io fossi sempre più debole…”. A quel punto Awed ha capito bene la situazione e così ha deciso di rilanciare dicendosi sicuro che “non rinnega il fatto che sia una persona fondamentale per lui” ma che si è lasciato trascinare dallo sconforto. Come finirà adesso?

