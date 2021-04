Awed Simone Paciello/ Dal bacio a Gilles Rocca a quello a Miryea, un po’ di vino e..

Awed fuori di testa per il cibo vinto da Andrea Cerioli

Simone Paciello alias Awed è ufficialmente impazzito all’Isola dei Famosi 2021. Questo è quello che possiamo dire dopo quello che abbiamo visto in queste settimane e dopo quello che è successo in questo fine settimana movimentato e tutto perché a Cayo Cochinos è arrivato del cibo, quello che ha vinto Andrea vincendo la prova del fuoco, e tra i naufraghi tutto è cambiato. Motore di nuova verve e vitalità ritrovata non sono solo i pancake, i pomodori, le cipolle e il ben di Dio portato a casa dall’ex tronista bolognese, ma anche l’arrivo dei nuovi naufraghi, ben quattro, che hanno spinto Awed ad essere euforico, forse un po’ troppo. A peggiorare le cose potrebbe averci pensato il vino che, dopo oltre un mese di digiuno, ha avuto effetti esilaranti. Lo youtuber, in particolare, ha avuto una vera e propria botta di energia e, dopo aver passato gli ultimi giorni sulla stuoia facendo poco o niente, ecco che dopo la puntata di giovedì scorso, è tornato sulla spiaggia pronto a mangiare quello che aveva a disposizione usando i pancake come pane e piazzandoci sopra pomodoro e cipolla.

Beatrice Vs Awed all'Isola "Mi hai usata per i tuoi giochetti"/ Akask: "Sei Falso!"

Bacio alla cipolla tra Awed e Gilles Rocca e non solo

Lo stesso pranzo è toccato a tutti i naufraghi che, nonostante la cipolla, hanno pensato bene di lanciarsi in una serie di baci che hanno sconvolto tutti. In particolare, proprio Awed all’Isola dei Famosi 2021, ha deciso di baciare per primo Gilles Rocca. Con lui si lancia al grido di ‘ecco il primo bacio di questa edizione, è il nostro’. Anche il fonico, forse in preda ai fumi dell’alcol, si è lasciato andare dando vita ad un momento esilarante di cui, sicuramente, sentiremo parlare anche questa sera. Dopo il bacio a Gilles Rocca, Awed ha iniziato a correre per la spiaggia chiedendo a tutti un bacio e così è riuscito a baciare Miryea Stabile sulle labbra e poi addirittura anche Isolde Kostner che non si tirata indietro a differenza di Angela Melillo che non ha ceduto perché innamorata e fidanzatissima, lei bacia solo il suo amore. Cosa sarà successo dopo l’euforia del cibo e del vino ai protagonisti dell’Isola?

LEGGI ANCHE:

Awed, Simone Paciello/ Il piano infernale di Vera e Beatrice "Fingeremo un flirt!"BEATRICE MARCHETTI E AWED "COPPIA" IN CRISI/ "Mi piglia per cul*", lei "Fidanzata.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA