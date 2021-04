Awed Simone Paciello/ Ha tradito Vera Gemma, lei lo perdonerà?(Isola dei Famosi 2021)

Awed fa infuriare Vera Gemma all’Isola dei Famosi 2021 (anche a distanza)

Awed è davvero nei guai questa volta e non tanto per via del suo gruppo che ormai sembra averlo di nuovo accolto dopo l’ultimo chiarimento, quanto per quello che adesso pensa di lui Vera Gemma. L’amicizia che li ha visti uniti nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi 2021 potrebbe essere già finita sotto i colpi di verità e di ripensamenti che hanno portato lo youtuber a chiedere scusa a Gilles Rocca e Francesca Lodo. Secondo l’attrice, infatti, era giusto voler ripartire per quello che è successo e perché è rimasto solo ma, soprattutto, non ha trovato leale che lui chiedesse scusa per cose che pensa e che non vuole ritrattare. Quello che è successo è arrivato quindi fino all’isola della speranza dove si trova insieme a Miryea Stabile. Proprio la pupa le ha raccontato gli ultimi sviluppi in palapa e non solo e a quel punto Vera Gemma ha chiarito che non sa se vorrà ancora avere a che fare con lui.

Awed riabbraccia Paul Gascoigne, gli avrà raccontato delle liti sull’Isola?

Tutto potrebbe cambiare già questa sera per Simone Paciello alias Awed visto che giovedì scorso è riuscito ad evitare la nomination ma questa sera potrebbe finire tra i nominati o, magari, faccia a faccia con Vera Gemma che continua ad essere eliminata dal pubblico ma, comunque, salva. Il giovane Awed in questi giorni ha avuto modo di riabbracciare l’amico Paul Gascoigne rimasto fuori dai giochi per un po’ per via di una spalla fuori uso dopo una prova, ma l’assenza del daytime non ci ha permesso di capire e conoscere i dettagli del loro nuovo incontro e nemmeno se lo youtuber ha avuto il coraggio di raccontare quello che è successo in sua assenza in questi giorni. Molto lo scopriremo solo questa sera quando l’Isola dei Famosi 2021 tornerà di nuovo in onda.

